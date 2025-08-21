Kelyje Klaipėda–Kaunas baisi avarija: automobilis vertėsi ant stogo

Rugpjūčio 21 d., Klaipėdos rajone, pakeliui į Gargždus, užfiksuotas eismo įvykis, kurio metu susidūrė du lengvieji automobiliai – „Toyota“ ir „Suzuki“.
Apie nelaimę Bendrasis pagalbos centras pranešimą gavo 6.21 val. Pirminiais policijos duomenimis, po susidūrimo „Toyota“ automobilis vertėsi ir liko gulėti ant stogo.
Pasak avarijos vietą mačiusių, pro šalį važiavusių vairuotojų, „Suzuki“ automobilis nuvažiavo nuo kelio – buvo pastebėtas pievoje.
Į įvykio vietą atvykę Klaipėdos apskrities policijos pareigūnai išsiaiškino, kad 1968 m. gimęs „Suzuki“ vairuotojas patyrė sužalojimų. Jis buvo perduotas medikams. Apie kitus nukentėjusius asmenis kol kas nepranešama.
Ugniagesiai gelbėtojai papildė, jog atvykę į įvykio vietą rado „Toyota“ automobilį apvirtusį ant stogo važiuojamojoje kelio dalyje. Gelbėtojai panaudojo fizinę jėgą, kad automobilį apverstų ant ratų ir patrauktų į šalikelę, taip atlaisvindami eismą.
Siekiant užtikrinti saugumą, abiejų transporto priemonių akumuliatoriai buvo atjungti. Be to, nuo kelio dangos nušluotos stiklo duženos bei kitos avarijos metu pasklidusios nuolaužos.
Kol tarnybos dirbo įvykio vietoje, eismas buvo laikinai apsunkintas. Tačiau netrukus transporto priemonių judėjimas atnaujintas.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai