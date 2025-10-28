 Dėl masinių avarijų – paralyžiuotas eismas magistralėje

2025-10-28 09:53
Asta Aleksėjūnaitė

Antradienio rytą magistraliniame kelyje Kaunas–Klaipėda eismą sutrikdė viena po kitos nutikusios masinės avarijos. Uostamiestyje dėl itin gausaus lietaus buvo apsemta dalis Liepų gatvės.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų pirminiais duomenimis, fiksuotos net keturios masinės avarijos.

Pirmoji avarija magistralėje nutiko 7.34 val.

Jakų kaimo ribose susidūrė „Mercedes“ ir du „Ford“ automobiliai.

7.38 val. policija gavo pranešimą, kad Klaipėdos rajono Vaitelių kaime susidūrė keturi automobiliai – „Ford“, BMW, „Volvo“ ir „Scania“.

Automobilių vairuotojai pranešė, kad pildė eismo įvykio deklaracijas patys.

7.48 val. gautas pranešimas, kad ties įmone „Vlantana“, magistralėje, susidūrė keturi automobiliai – BMW, „Renault“, „Opel“, ir „Volvo“.

Dar vienas eismo įvykis fiksuotas 8.18 val. Klaipėdos rajono Šlapšilės kaimo ribose.

Į avariją pateko keturi automobiliai.

Susidūrė „Volkswagen Passat“ ir du BMW, taip pat „Kia“ automobilis. Pirminiais duomenimis, įvykio vietoje buvo pildomos deklaracijos.

Antradienio rytą važiavusieji iš Klaipėdos rajono į Klaipėdą skundėsi, kad magistrale 18 kilometrų atstumą pavyko įveikti tik per valandą.

Eismas strigo ir pačiame uostamiestyje – Liepų gatvė dalinai buvo apsemta.

Eismą trikdė vienoje iš juostų užgesęs automobilis, tikėtina, kad BMW vairuotojas neatsargiai įvažiavo į užlietą kelio dalį ir mašinos variklis gavo hidrosmūgį.

 

