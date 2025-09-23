Šokiruojanti nelaimė Kauno autobusų stotyje: pranešė liūdną žinią

Kaip jau rašyta, ši sukrečianti nelaimė, kokios Kauno autobusų stotyje dar nėra buvę, įvyko rugpjūčio 17-osios vidurdienį – apie 11 val. Remiantis tos paros policijos suvestinėmis, keleivinis mikroautobusas „Mercedes-Benz“, vairuojamas vyro, gimusio 1961 m., važiuodamas atbuline eiga, kliudė pėsčiąją, gimusią 1936 m.
Nors Bendrajam pagalbos centrui tada buvo pranešta, kad partrenkta moteris yra prispausta, į įvykio vietą atskubėję specialiųjų tarnybų atstovai buvo linkę patikslinti, kad nelaimėlės jiems traukti iš po mikroautobuso nereikėjo. Ji rasta sąmoninga, nors ir sužalotomis kojomis, gulinti prie galinio mikroautobuso rato.
Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė tada pranešė, kad ugniagesiai gelbėtojai tik padėjo pirmiems į įvykio vietą suskubusiems greitosios medikams užkelti nukentėjusiąją ant neštuvų ir nunešti iki greitosios pagalbos automobilio. Atvykus policijos pareigūnams, senolė jau buvo išvežta į Kauno klinikas, kur jai buvo konstatuoti daugybiniai sužalojimai. Turėti galvoje patirti lūžiai.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl šio įvykio už kelių dienų dėl nukentėjusiosios sveikatos būklės buvo perduotas Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Sunkių nusikaltimų tyrimo valdybai. Galiausiai sulaukta pranešimo, kad rugsėjo 12-ąją senolė mirė.
Ją, anot suvestinių, kliudžiusiam UAB „Tolimojo keleivinio transporto kompanijos – TOKS“, įsikūrusios Vilniuje, mikroautobuso vairuotojui, kuris – taip pat vilnietis, įtarimas dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo, sukėlusio eismo įvykį, per kurį žuvo žmogus, už ką gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų, buvo pareikštas praėjusią savaitę.
Kaip jis teisinasi, kol kas nekomentuojama. Tebelaukiama dar ir specialistų išvados dėl nukentėjusiosios patirtų traumų mechanizmo bei mirties priežasties.
Kitą dieną po įvykio portalo kauno.diena.lt kalbinta Kauno autobusų stoties vadovė Laima Pakusienė patikslino, kad senolę sužalojusio mikroautobuso vairuotojas turėjo išvykti savo maršrutu 11 val. Ir, remiantis vaizdo kamerų įrašais, jis nukentėjusiosios nematė, nes ši, išėjusi iš Autobusų stoties pastato, panašu, kad savo namų link, nes portalo duomenimis, gyveno Ramybės parko prieigose, praėjusi pro mikroautobusą, prieš pat nelaimę netikėtai užėjo už jo galo. Kodėl, neaišku.
Apie nelaimę Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 11.02 val.
Anot Kauno autobusų stoties vadovės, nors taip neatsargiai elgiasi dauguma į jų pastate esančią „Rimi“ parduotuvę ir iš jos kelią trumpinančių aplinkinių gyventojų bei netoliese esančios Vinco Kudirkos progimnazijos moksleivių, per tuos aštuonerius metus, kai renovuota Kauno autobusų stotis, tokios nelaimės nėra buvę. Kaip ir senojoje Kauno autobusų stotyje, kuriai pašnekovė vadovauja jau seniai.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, iš sunkiai sužalotos senolės krepšio tada taip pat pabiro pirkiniai.
Įvykusią tragediją įamžino ne tik Autobusų stoties vaizdo kameros, bet ir autobusų, laukusių savo išvykimo laiko, vaizdo registratoriai. Kai kurie iš pastarųjų įrašų yra publikuoti viešai. Tiesa, panašu, kad tik ta jų dalis, kuri nėra reikšminga pradėtam ikiteisminiam tyrimui.
