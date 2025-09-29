Šokiruojantis incidentas „Megoje“: nors vagies turėta „granata“ buvo žiebtuvėlis, jį prašoma suimti

Kaip jau rašyta, šis incidentas įvyko šeštadienio vakare vienoje iš prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ parduotuvių.
Policijos suvestinės pranešė, kad apie 20.30 val. šioje parduotuvėje vyras, gimęs 1975 m., pavogęs megztinį, bandė šalintis. O mėginant jį sulaikyti išsitraukė iš striukės kišenės daiktą, panašų į granatą, bei pagrasino apsaugos darbuotojui ją susprogdinti. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas ne tik dėl viešosios tvarkos pažeidimo, bet ir dėl vagystės.
Nors sulaikytasis linkęs prisipažinti tik dėl vagystės, o grasinimus daiktu, panašiu į granatą, neigia – esą čia apsaugos darbuotojo išsigalvojimas, yra pagrindo įtarti, kad tokį jo elgesį, dėl kurio jo atžvilgiu pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas, lėmė abstinencija nesulaukiant įprastinės kvaišalų dozės. Dėl šios savo priklausomybės šis, sausį iš paskutinės įkalinimo vietos paleistas asmuo, vagia nuolatos – teismui jau perduota ne viena tokia jo byla, ne vienas ikiteisminis tyrimas, pradėtas jam eilinį kartą apsivogus, dar atliekamas. Jis yra teistas jau apie 20 kartų.
Panašu, kad šeštadienio vakare nugvelbęs iš minėtos parduotuvės 199 eurų vertės megztinį, šis asmuo būtų pigiau jį pardavęs, kad įsigytų kvaišalų. Tačiau, kadangi jau ne vienos parduotuvės apsauga pažįsta jį iš matymo, ir šį kartą jo planams buvo nelemta išsipildyti.
Parduotuvės apsaugos darbuotojas sustabdė šį ilgapirštį jau tarpduryje. Ir liepė parodyti, ką įtariamasis vagyste turi maišelyje. Šiame buvo sena striukė, į kurią buvo įkištas šviežias grobis.
Pareiškus įtariamajam, kad reikės eiti į sulaikymo patalpą, jis išsitraukė iš striukės kišenės minėtą be galo į originalą panašią granatos kopiją ir pagrasino ją susprogdinti. Tačiau apsaugininkas nesutriko, nors tokie grasinimai aidėjo iki pat tarnybinės patalpos, iš kurios apsivogusįjį jau išsivežė policija.
„Jau reikia jį stabdyti!“ – pirmadienio ryte po šokiruojančio S. C. savaitgalio akibrokšto nusprendė teisėsaugininkai ir kreipėsi į Kauno apylinkės teismą dėl šio akyse agresyvėjančio ilgapirščio suėmimo trims mėnesiams. Teismo posėdyje, numatytame baigiantis darbo dienai, S. C. dalyvaus nuotoliniu būdu – iš areštinės. Teigiama, kad dėl abstinencijos negaunant narkotikų jis kasdien – vis piktesnis.
