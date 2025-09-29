Po įžūlaus išpuolio – šokiruojantis teismo sprendimas: belieka laukti žmogžudystės?

Pavargę nuo 50-mečio S. C., vagiančio, nes reikia pinigų kvaišalams, ir sutramdyti jį teisėsaugos prašę prekybininkai, kaip jau rašyta, savaitgalį jau susidūrė ir su šio ilgapirščio agresija.
Šis incidentas įvyko šeštadienio vakare vienoje iš prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ parduotuvių. Policijos suvestinės pranešė, kad apie 20.30 val. šioje parduotuvėje vyras, gimęs 1975 m., pavogęs megztinį, bandė šalintis. O mėginant jį sulaikyti išsitraukė iš striukės kišenės daiktą, panašų į granatą, bei pagrasino apsaugos darbuotojui ją susprogdinti.
Panašu, kad šeštadienio vakare nugvelbęs iš minėtos parduotuvės 199 eurų vertės megztinį, S. C. būtų pigiau jį pardavęs, kad įsigytų kvaišalų. Tačiau buvo parduotuvės apsaugos darbuotojo sustabdytas jau beveik vestibiulyje. Liepus parodyti, kas maišelyje, šiame rasta sena striukė, į kurią buvo įvyniotas šviežias grobis.
Pareiškus įtariamajam vagyste, kad reikės eiti į sulaikymo patalpą, jis išsitraukė iš striukės kišenės, anot mačiusiųjų, be galo į originalą panašią granatos kopiją ir pagrasino ją susprogdinti. Tačiau apsaugininkas nesutriko, nors tokie grasinimai aidėjo iki pat tarnybinės patalpos, iš kurios apsivogusįjį jau išsivežė policija.
Kad S. C. grasino ne tikra granata, o be galo į ją panašiu žiebtuvėliu, paaiškėjo, tik nuginklavus šį jau apie 20 kartų teistą asmenį.
Kauno apylinkės teismo teisėjai Sigitai Kazlauskienei atmetus pirmadienį prokurorės prašymą S. C. suimti, motyvuojant esą jo daromų nusikaltimų mažareikšmiškumu, belieka laukti, kol šis recidyvistas ateis į kurią nors parduotuvę su peiliu kišenėje, nes teigiama, kad, būdamas areštinėje, nuo abstinencijos negavus įprastos kvaišalų dozės buvo labai piktas. O, kad šis asmuo jau nebeturi, ką prarasti, liudija penkios šiame teisme nuo kovo įstrigusios jo bylos dėl vagysčių, kurios buvo perduotos šiems Temidės rūmams per du mėnesius. Jos įstrigusios, nes S. C. planuojamus teismo posėdžius ignoruoja arba pasirodo juose neblaivus. O po šiandieninio minėtos teisėjos sprendimo dabar S. C. jau žinos, kad teismas jam leidžia toliau vogti ir jį stabdyti ne tik neverta, bet ir pavojinga.
