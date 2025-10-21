Sujudimas Šilainiuose: po kalėjimo Belgijoje ieškomas vyras Lietuvoje už grotų nenorėjo – priešinosi

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėtos Kauno policijos valdybos pareigūnai, bandydami patekti į vieną V. Bičiūno gatvės kotedžą, tradiciškai apie pusę devynių ryto kvietėsi pagalbos ir Kauno ugniagesius gelbėtojus. Tačiau, panašu, kad apie tai išgirdęs ar pamatęs atvykstančią ugniagesių gelbėtojų autocisterną, ieškomas asmuo ar kiti buvusieji su juo patys atidarė duris.
Sulaikytasis yra įtariamas vienuolika 2014-2020 m. padarytų nusikaltimų, Kauno nusikalstamoms grupuotėms aiškinantis tarpusavio santykius: neteisėtu disponavimu dideliu kiekiu ginklų bei šaudmenų, neteisėtu laisvės atėmimu panaudojant fizinį smurtą bei daiktus, skirtus žmonėms žaloti, turto prievartavimu, pasikėsinimu neteisėtai rinkti informaciją apie privatų asmens gyvenimą, neteisėtu disponavimu nešaunamaisiais ginklais ir pan. Turimi galvoje nusikaltimai, kuriuos šis asmuo, veikdamas organizuotoje grupėje su kitais, įtariamas padaręs minėtu laikotarpiu Lietuvoje.
Nusikalstama grupuotė, su kuria šis asmuo siejamas, įtariama virš 30 nusikaltimų. Be jau minėtų – ir prekyba žmonėmis bei automobilių vagystėmis. Kai kurie jos nariai jau stojo prieš Kauno apygardos teismą. Kiti dar slapstosi.
Sulaikius minėtą asmenį, kurio paieška buvo paskelbta birželio 30-ąją, bus kreiptasi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl jo suėmimo pirminiam leistinam trijų mėnesių terminui. Ikiteisminį tyrimą atlieka Lietuvos kriminalinės policijos biuras, vadovaujamas Generainės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento.
