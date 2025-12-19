 Teisėsauga – apie Kaune vykusią pogrindinę prekybą alkoholiu draudžiamu laiku pagal specialią schemą

2025-12-19 11:30 klaipeda.diena.lt inf.

Antradienio vakare Kauno teisėsaugininkai iš įvairių kriminalinės policijos valdybų surengė operaciją, trukusią pernakt, nukreiptą prieš organizuotą grupę, vykdžiusią mieste pogrindinę prekybą alkoholiu draudžiamu laiku – nuo 20 iki 10 val., sukūrus šiai nusikalstamai veikai specialią schemą.

Didžiąją dalį šios organizuotos grupės sudarė kauniečiai. Tačiau operacija vykdyta ir Vilniuje.

Šiandien Kauno apygardos prokuratūroje surengta spaudos konferencija, kurioje apie šią operaciją pasakoja Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-ojo skyriaus viršininkė Audronė Gecevičienė ir Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Dainius Simonavičius.

Konferencijos vaizdo įrašas:

