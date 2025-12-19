Išaiškinta gudri naktinės alkoholio prekybos schema

Naktį iš gruodžio 16-osios į 17-ąją policija surengė didelio masto operaciją, kurioje dalyvavo beveik 100 pareigūnų iš Kauno ir Vilniaus. Kartu dirbo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai.
Atlikta apie 40 kratų, paimta daugiau nei 10 tūkst. butelių įvairaus alkoholio (alaus, šampano, sidro, vyno, degtinės, viskio ir kitų), tabako gaminių, tūkstančiai eurų grynųjų pinigų. Buvo sulaikyta 17 Kauno ir Vilniaus gyventojų. Įtarimai pareikšti 18 asmenų.
Kauno policijos vaizdo įrašas
Grupė veikė prisidengiant įmonėmis, turinčiomis licencijas prekybai alkoholiu.
„Bet jokia licencija nesuteikia teisės gabenti, pristatyti pirkėjui alkoholį. Alkoholis buvo pristatomas, tai absoliučiai neteisėta veikla“, – penktadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Dainius Simonavičius.
Alkoholis buvo perkamas iš tiekėjų Lietuvoje. Taip pat jis buvo vežamas iš Lenkijos.
Patekti į tą grupę nebuvo paprasta, reikėjo turėti patikimų žmonių rekomendacijas.
Pirkėjams alkoholis buvo parduodamas maždaug dvigubai brangiau nei parduotuvėje. Nepaisant to, buvo pirkėjų, kurie gėrimus užsisakinėdavo ir dieną, legalių parduotuvių darbo metu.
Praėjusį pavasarį Kauno policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis organizuotoje grupėje ir neteisėto vertimosi ūkine veikla.
Tyrimo metu surinkta duomenų, kad organizuota grupė, kaip įtariama, veikia nuo 2022 metų, o jos veiklą organizuoja anksčiau neteisti vyrai, gimę 1995 ir 1998 metais.
Nors Alkoholio kontrolės įstatymas draudžia nuo 20 val. iki 10 val. prekiauti alkoholiniais gėrimais, organizuota grupė vykdė alkoholio prekybą su pristatymu į pirkėjo nurodytą vietą. Prekių išvežiojimui buvo naudojami vienam iš organizatorių priklausantys automobiliai, oficialiai skirti pavežėjimui.
Nelegaliai prekybai buvo sukurta uždara grupė socialiniame tinkle.
„Grupė buvo uždara. Joje dalyvavo virš 5 tūkst. asmenų – potencialių pirkėjų. Patekti į tą grupę nebuvo paprasta, reikėjo turėti patikimų žmonių rekomendacijas“, – spaudos konferencijoje sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos 3-ojo skyriaus viršininkė Audronė Gecevičienė.
Užsakymus išvežiodavo nelegaliai pasamdyti kurjeriai. Baigę savo pamainą, grynuosius pinigus jie palikdavo seifuose. Policijos operacijos metu paimta apie 10 tūkst. eurų, kuriuos buvo palikę pamainą baigę išvežiotojai.
Neteisėta prekyba alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais buvo vykdoma Kauno, Kauno rajono, Vilniaus ir Vilniaus rajono teritorijose.
Už šią nusikalstamą veiką įstatymas numato laisvės atėmimą iki aštuonerių metų.
