Vaitiekūnas: šių akcizų padidinimas biudžetą papildys 24 mln. eurų

„Su pakoreguotu biudžetu į Seimą keliauja parlamentarų siūlymas dėl spartesnio akcizų didinimo alkoholio ir tabako gaminiams. Iš to kitąmet papildomai bus surenkama apie 24 mln. eurų“, – penktadienį po Vyriausybės posėdžio žurnalistams sakė K. Vaitiekūnas.
Anot jo, su Ministrų kabineto korekcijomis siūlomas Akcizų įstatymo pakeitimas yra tarpinis variantas.
„Su alkoholio ir tabako akcizais yra trimetis planas, kurį nustatė 18-oji konservatorių Vyriausybė. Pagal jį, akcizų augimas buvo nustatytas ir apibrėžtas trims metams, o dabar tas pasiūlymas, kuris liečia tabako ir alkoholio akcizus, jei pasakant greitai ir suprantamai – tai yra tarpinis variantas tarp to, kas buvo numatyta kitiems metams ir 2027 metams“, – aiškino finansų ministras.
„Dabar atsiranda tarpinis variantas tarp šių, kuris įsigaliotų 2026 m. liepos 1 d., kuris sąlygotų papildomą laiptelį, dalinį akcizų padidėjimą metų viduryje. Tai yra mūsų koalicijos partneriams labai svarbus dalykas – jie dažnai akcentuoja šių prekių vartojimo mažėjimą kaip vieną savo prioritetų. Mes nusprendėme į tai atsižvelgti ir pritarti šiam siūlymui“, – teigė K. Vaitiekūnas.
Anot jo, tai reiškia, kad akcizai truputį didės nuo kitų metų sausio ir tada dar kartą – nuo liepos 1 d.
„Tiesa, bendras didėjimas neturėtų užlipti aukščiau nei ir taip buvo suplanuota nuo 2027 m. pradžios“, – tvirtino Vyriausybės narys.
Nutarimo projekte Vyriausybė pasiūlė suvienodinti elektroninių cigarečių skysčiams taikomą tvarką su ta, kuri taikoma alkoholiui, tabakui bei kaitinamajam tabakui, nustatant prievolę naujo akcizų tarifo įsigaliojimo dieną perskaičiuoti akcizus už didmeninėje prekyboje turimus elektroninių cigarečių skysčio likučius, juos inventorizuoti ir sumokėti akcizų skirtumą.
Vien tai prie kitų metų biudžetą, kaip numatoma, papildys daugiau nei 15 mln. eurų.
ELTA primena, kad Seimo narių projektu siūloma, kad nuo 2026 m. sausio 1 d. el. cigarečių skystis būtų apmokestinamas 2 eurų už mililitrą akcizo tarifu, vietoje dabar įstatyme numatyto 1,56 euro už mililitrų mokesčio.
Kaitinamojo tabako produktams tuo metu nuo kitų metų siūloma taikyti 113,2 euro už 1 tūkst. vienetų kaitinamojo tabako produktų akcizų tarifą, vietoje dabar numatyto 100,6 eurų tarifo.
