Teisiamųjų suole – Kauno verslininkai: kaltinami apėję sankcijas Rusijai

Analogiški kaltinimai pareikšti ir Kaune registruotam juridiniam asmeniui.
Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamieji, Kaune veikiančios bendrovės direktorius ir akcininkas, įtariama, pažeidė Lietuvoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas. Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamieji, apeidami tarptautines sankcijas, taikomas dėl Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą, įgyvendino sudarytus susitarimus dėl įrenginių tiekimo naftos perdirbimo objektams Rusijoje.
Įtariama, kad siekiant įgyvendinti susitarimus dėl įrenginių išgabenimo, buvo sudarytos sutartys, tarp Kaune veikiančios bendrovės ir Nyderlanduose bei Rusijoje registruotų įmonių, kurias vykdant buvo pagamintos ir išgabentos prekės į Rusiją.
Nustatyta, kad minėta bendrovė pagamino ir į Rusiją eksportavo vandens valymo įrangą, kurios vertė – beveik 275 tūkst. eurų. Pagal kitą sudarytą sutartį į objektą, įsikūrusį Rusijoje, buvo išgabentas dar vienas įrenginys – siurblinė, kurios vertė viršija 40 tūkst. eurų.
Manoma, kad fiziniai asmenys ir bendrovė tokiu būdu demonstravo nusistatymą nesilaikyti galiojančių norminių aktų dėl Rusijai taikomų tarptautinių sankcijų, taip pat siekdami finansinės naudos, pažeidė valstybės deklaruojamus principus užtikrinti tarptautinę taiką ir saugumą, pagarbą žmogaus teisėms bei dėl to padarė didelės žalos Lietuvos Respublikos interesams.
Dviem fiziniams asmenims ir juridiniam asmeniui pareikšti kaltinimai dėl tarptautinių sankcijų pažeidimo. Už tokią nusikalstamą veiką gresia bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismui.
