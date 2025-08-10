Teismas pasigailėjo chuliganiškai vairavusio Seimo nario Razmislevičiaus

Praeitą savaitę priimta nutartis nėra galutinė ir dar gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui.
Kauno apskrities policija Eltą informavo, kad institucija, įvertinusi nutarties motyvus, teismo sprendimo neskųs. Policijos pareigūnai net nedalyvavo teisme, kai buvo nagrinėjamas parlamentaro skundas, tik pateikė atsiliepimą, kad nepritaria nuobaudos švelninimui.
Skundu buvo prašoma neskirti administracinio poveikio priemonės – teisės vairuoti transporto priemonės atėmimo arba sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo (teisė vairuoti transporto priemones) terminą iki 1 mėnesio.
Lenkdamas kirto ištisinę liniją
Administracinės bylos duomenimis, socialdemokratas šiurkščiai Kelių eismo taisykles (KET) pažeidė kovo 6 dieną Kauno rajone, kelyje Vilijampolė-Žeimiai-Šėta. Nurodoma, kad D. Razmislevičius, vairuodamas automobilį ir lenkdamas kitą transporto priemonę, kirto ištisinę horizontaliojo ženklinimo liniją ir išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą/ Pažeidimą užfiksavo nežymėtas policijos automobilis.
Balandžio pabaigoje socialdemokratas D. Razmislevičius pateikė skundą teismui dėl policijos administracinio nusižengimo nutarimo, pagal kurį jam už pavojingą ir chuliganišką vairavimą buvo paskirta 170 eurų bauda, ir administracinio poveikio priemonė – specialiosios teisės atėmimas (teisė vairuoti transporto priemones) 3 mėnesiams.
Pareiškėjas neginčijo padaryto administracinio nusižengimo kvalifikacijos ir administracinio nusižengimo, tačiau kėlė paskirtos administracinio poveikio priemonės individualizavimo klausimą.
Politikas teismui nurodė, kad jo nuolatinė gyvenamoji vieta – Kauno mieste, o darbo vieta yra Vilniuje. D. Razmislevičius aiškino, kad kiekvieną rytą veža į mokyklą savo mažametę dukra, o tuomet važiuoja į Vilnių. Jis pabrėžė, kad teisė vairuoti transporto priemones jam ypatingai reikšminga tiek vykdant tiesiogines funkcijas, tiek užtikrinti mažamečio vaiko interesus.
D. Razmislevičius skundėsi, kad jaučia diskomfortą (pykinimą), kai ne pats vairuoja automobilį, o yra vežamas.
Išklausęs argumentų, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Dominykas Rusonis paskelbė manantis, jog paskirta administracinio poveikio priemonė – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas 3 mėnesiams yra per griežta ir neproporcinga priemonė padaryto KET pažeidimo pavojingumui ir neteisinga.
Pasak teisėjo, nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad D. Razmislevičius nuo pat pažeidimo padarymo pripažino savo kaltę, nuoširdžiai gailisi, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Teismas pažymi, kad Seimo narys už transporto priemonės lenkimą neleistinoje vietoje baudžiamas pirmą kartą.
„Vertinant padaryto administracinio nusižengimo pavojingumą, turi būti vertinama ir pati lenkimo situacija. Iš vaizdo įrašo matyti, kad D. Razmislevičiaus lenkimą pradėjo leistinoje vietoje, tačiau nespėjo grįžti į savo eismo juostą ir lenkimo manevrą atliko kirtęs siaurą ištisinę kelių horizontalaus ženklinimo liniją ir įvažiavęs į priešpriešinio eismo juostą, po to iš karto grįžo į savo eismo juostą toje vietoje kur lenkti vėl buvo leidžiama, kas rodo, jog lenkimas truko nedidelį laiko tarpą, trumpame atstume. Lenkimo manevras buvo vykdomas šviesiu paros metu tiesiame kelio ruože, matomumas buvo geras, priešpriešinėje eismo juostoje nebuvo atvažiuojančių automobilių, eismas nebuvo intensyvus, o lenkiamoji transporto priemonė važiavo mažesniu nei leistinas greičiu“, – rašoma teisėjo D. Rusonio nutartyje.
Pasak teismo, minėtos aplinkybės nešalina pareiškėjo atsakomybės, nes. kaip minėta, jis objektyviai galėjo stabdyti savo vairuojamą automobilį ir lenkimo manevro neleistinoje vietoje neatlikti. Tačiau įvertinus aptartą situaciją teismas daro išvadą, kad šiuo atveju tokia griežta, tačiau minimalaus įstatyme numatyto dydžio, administracinio poveikio priemonė skiriama ir už gerokai pavojingesnių administracinių nusižengimų padarymą, yra neproporcinga vairuotojo padaryto administracinio nusižengimo pavojingumui.
Politikas teigė išmokęs pamoką
„Kaip galiu būti nepatenkintas – į teismą dėl to kreipiausi. Automobilis man reikalingas labai stipriai, džiaugiuosi, kad teismas į tai atsižvelgė. Tą pamoką jau išmokau. Dar atidžiau vairuoju ir ateityje ketinu tą daryti“, – Eltai sakė Seimo narys.
Kaip galiu būti nepatenkintas – į teismą dėl to kreipiausi.
Įsiteisėjus teismo nutarčiai politikas į Seimą, Vilniuje, iš Kauno ketina važinėti traukiniu arba kooperuosis kelionėms su kolegomis.
Policijos duomenimis, D. Razmislevičius nuo 2018 metų už KET pažeidimus buvo baustas 22 kartus, daugiausia už greičio viršijimą.
„Čia policija paskelbė turbūt, kad antraštės geriau skambėtų. Aš per septynerius metus nuvažiavau beveik ketvirtį milijono kilometrų. Kai daug važiuoji sunku išvengti nusižengimai, du-trys per metus nusižengimai, kai išdalino tuos 22 pažeidimus“, – piktinosi politikas.
44 metų socialdemokratas pernai buvo išrinktas Petrašiūnų–Gričiupio apygardoje, 2023–2024 m. bei 2015-2019 m. jis buvo Kauno miesto tarybos narys.
(be temos)