2025-12-01 15:01 klaipeda.diena.lt inf.

Feisbuko grupėje „Klaipėdos Reidai II“ vyras pasidalijo vaizdo įrašais, kuriuose matomi grubūs vairuotojų pažeidimai.

Vairuotojai spūstį prie Jakų žiedo aplenkė kelkraščiu / „Facebook“ grupės „Klaipėdos Reidas II“ nuotr.

Ties Jakų žiedu susidariusioje spūstyje vairuotojai praleido iki 45 minučių ar netgi ilgiau. Kol dauguma stovėjo kamšatyje ir lėtai judėjo, dalis eismo dalyvių nusprendė pažeisti Kelių eismo taisykles (KET) – pasirinko važiuoti kelkraščiu, skirtu avariniam sustojimui ir specialiajam transportui, taip bandydami aplenkti susidariusią automobilių koloną.

Vaizdo įrašuose aiškiai matoma, kaip automobiliai važiuoja kelkraščiu, aplenkdami spūstį. Šis elgesys –grubus KET pažeidimas, už kurį gali būti skiriama bauda.

Pagal ANK 420 straipsnį – „(...) lenkimas vietose, kuriose pagal Kelių eismo taisykles draudžiama lenkti“ vairuotojams gali grėsti nuo 170 iki 230 eurų bauda.

„Facebook“ grupės „Klaipėdos Reidas II“ nuotr.

Asmuo, pasidalijęs vaizdo įrašais, teigė apie pažeidėjus, kurių automobilių valstybiniai numeriai aiškiai matomi, pranešęs e.Policija.lt. 

„Ryte apakau, pasidarė kaip ruzzkyne, kai pažiūri per „YouTube“ ir juokas ima – kokia ten kultūra. Nėra kontrolės, policija stokoja finansavimo. Gal taip padėsime sukaupti daugiau biudžeto“, – rašė vaizdo įrašais pasidalijęs vyras.

Šviesoforas
O ką daryti, jei miesto keliuose betvarkė?
1
-1
M
na ta vieta - įvažiavimas į Jakų žiedą tai galėtų būti aukso kasykla policijai. Kad ir šįryt, pralaukiau gal 10 min kamštyje, dvigubą ištisinę prieš akis gal penkios auto kirto. Piko metu turbūt dešimtys tokių buvo, x 200 eur ir per kokį mėnesį jau solidi suma į biudžetą.
3
-1
Visi komentarai (4)

