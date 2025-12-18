 Vairuotojai ir vėl įstrigę Jakų žiedinėje sankryžoje

2025-12-18 09:26 klaipeda.diena.lt inf.

Ketvirtadienio rytą vairuotojai ir vėl savo kantrybę išbando Jakų žiedinėje sankryžoje.

Vairuotojai ir vėl įstrigę Jakų žiedinėje sankryžoje / „Facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ nuotr.

Kaip buvo rašoma anksčiau, šis eismo paralyžius gali tapti norma.

Po pirmadienio rytą šią žiedinę sankryžą užkimšusių spūsčių pasisakė ir Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Jis pabrėžė, kad baigti prieš kelis dešimtmečius pradėtą Jakų žiedinės sankryžos rekonstrukciją – būtina. 

„Jakų žiedinės sankryžos projektas nėra vietinės reikšmės klausimas, kurį turėtų spręsti miestas su rajonu. Delsti nebegalime. Reikalingi aiškūs sprendimai nacionaliniu mastu, politinė valia ir realus finansavimas“, – įraše teigė meras.

„Facebook“ grupės „Klaipėdos reidai II“ nuotr.

Socialinėje erdvėje vairuotojai skundžiasi, kad ir vėl tenka ilgai laukti kamšatyje. Viena vairuotoja po įrašu pakomentavo, kad laukia jau valandą. Kita moteris teigė, kad važiavo pro Rimkus, ten intensyvaus eismo nebuvo.

S.S.S.
tai iškarto parodo, kad kažkokie debilai sugalvojo ir pristatė bortelių vidurį Jakų žiedo, kurie neaišku kam ir kurie padidino kamščius. Tai lai tie protingieji išlenda į viešumą ir atsako kodėl jų didžiosios idėjos veikia priešingai, o gal kaip tik to ir norėjo.
lalaila
dar daugiau borteliu ir aukstesniu :)) o jei rimtai uzteks merams kalbeti reikia veiksmu. Jaku ziedo rekontrukcija jau DABAR via lietuva turi atnaujinti , nes pinigu matome kad yra visokiems borteliams ir pan..ir tt Kinijos ekonomika todel ir eina septynmyliais zingsniais i prieki, nes ten supratimas toks kad net kad 30 min laiko sutaupyti statomi tiltai per ezerus, dykumas ir pan, nes tada visa ekonomika greiciau sukasi..
Ramus
Itariu keliu direkcijoje galima rasti irgi kur nors padeta 1,5 liamo euru ir 8 kg aukso. Dar kulkosvaidi ir liemene atspindincia...
