 Teismui perduota elektros vagyste kaltinamo energetiko byla

Teismui perduota elektros vagyste kaltinamo energetiko byla

2026-09-17 15:50
BNS inf.

Kauno apygardos prokuratūra teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje Jonavos gyventojas kaltinamas neteisėtai naudojęsis darbdaviui priklausančia elektros energija virtualiųjų valiutų gavybai, ketvirtadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

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<span>Teismui perduota elektros vagyste kaltinamo energetiko byla</span>
Teismui perduota elektros vagyste kaltinamo energetiko byla / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Baudžiamosios bylos duomenimis, laikotarpiu nuo 2019 metų sausio 10-osios iki 2024 metų vasario 2 dienos vyras, dirbdamas bendrovės karbamido ceche energetiku, jos gamyklos teritorijoje, karbamido cecho gamybinio korpuso pagalbinėje patalpoje, neteisėtai vykdė virtualiųjų valiutų gavybą.

Tyrimo duomenimis, vyras, veikdamas be bendrovės žinios ir leidimo, siekdamas turtinės naudos, prie bendrovės elektros energijos tiekimo tinklo prijungė ne mažiau kaip 33 virtualiųjų valiutų gavybos įrenginius. Įtariama, kad jiems veikti buvo naudojama bendrovei priklausanti elektros energija.

Nustatyta, kad per minėtą laikotarpį įrenginiai sunaudojo ne mažiau kaip 1 mln. 203,3 tūkst. kilovatų elektros energijos, kurios vertė – 128,6 tūkst. eurų. Už sunaudotą elektros energiją nebuvo atsiskaityta.

46 metų vyras kaltinamas neteisėtu naudojimusi energija. Baudžiamasis kodeksas už šią nusikalstamą veiką numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki šešerių metų.

Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmams.

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