Tragedija „Molo“ prieigose: po vilkiko ratais žuvo pėsčioji

Portalui kauno.diena.lt Kauno policijos atstovė spaudai Odeta Vaitkevičienė nurodė, kad rugsėjo 10 d. 12 val. gautas pranešimas, jog K. Baršausko g. vilkikas partrenkė pėsčiąją. Vilkiką vairavo 55 m. vyras. Jis blaivus.
Nustatyta žuvusiosios asmenybė. Moteriai – 64 m.
Į įvykio vietą buvo atskubėję medikai, gelbėtojai ir policijos pareigūnai.
Pirminiais duomenimis, tragedija įvyko vilkikui sukant iš K. Baršausko gatvės į A. ir J. Gravrogkų gatvę – nereguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje. Sunkiasvorės kliudyta pėsčioji buvo pervažiuota galiniais vilkiko, tempiančio pakrautą priekabą, ratais.
Apie tai, kas atsitiko, Bendrajam pagalbos centrui pranešė pats vilkiko vairuotojas. Jis teigė, kad ką tik užvažiavo su savo sunkiasvore ant moters. Ji neberodo gyvybės ženklų.
Žuvusiąją, kuri, kaip paaiškėjo, dar buvo ir vilkta, ugniagesiai gelbėtojai ištraukė tik apie 12.33 val., panaudoję hidraulinę bei pneumatinę gelbėjimo įrangą.
Jos tapatybė, anot policijos atstovės, buvo nustatyta pagal rankinėje turėtus asmens dokumentus.
