Tragiška įžanga į ilgąjį savaitgalį: iš pakaunės tvenkinio ištrauktas nuskendęs poilsiautojas

Apie tai, kad šiame tvenkinyje prieš dešimt minučių paniro ir nebeišneria žmogus, Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta 11.15 val. Skambino netoliese esančios sodybos savininkas.
Į įvykio vietą buvo išsiųsti arčiausiai esančios ugniagesių komandos atstovai bei Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos narai, įsikūrę jos Šilainių komandoje. Pastarieji apie 11.50 val. ir aptiko skenduolį jau minėtame trijų metrų gylyje, esančiame apie penki metrai nuo kranto.
Konstatuota, kad nuskendo 1954 m. gimęs Kauno rajono Karmėlavos seniūnijos gyventojas. Pirminiais duomenimis, jis buvo atvykęs prie šio tvenkinio poilsiauti.
