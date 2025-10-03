Iš tvenkinio ištrauktas vyro kūnas

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities policija, apie 19.05 val. buvo gautas pranešimas, kad Skuodo rajone, Daukšių kaime esančiame tvenkinyje, rastas 1968 metais gimusio vyro kūnas.
Pradėtas tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Ketvirtadienio vakarą tvenkinyje Skuodo rajone buvo rastas negyvas vyras.
