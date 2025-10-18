Kėdainių rajone ugniagesiai iš tvenkinio ištraukė vyro kūną

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, apie 1 val. buvo gautas pranešimas, kad dingęs asmuo – prieš tris valandas bendravo su tėvu, dabar negali susisiekti, išplaukė motorine valtimi.
01.53 val. pradėta piliečio paieška. Įvykio vietoje dirbo policijos pareigūnas su dronu, budėjo medikai. 05.12 val. tvenkinyje rastas vyro (gimusio 1973 metais) kūnas be gyvybės ženklų, jis transportuotas į krantą ir perduotas medikams, kurie konstatavo mirtį.
Anot pranešimo, atliekant paiešką išžvalgyta apie 6 kilometrai pakrantės.
