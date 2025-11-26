Tragiška kaktomuša Kėdainių rajone: žuvo du žmonės, trys – sužeisti

Kaip skelbia Policijos departamentas, 17.57 val. kelio Aristava–Kėdainiai–Cinkiškis 12-ame kilometre susidūrė priešpriešais važiavę automobilis „Mazda 5“, vairuojamas vyro (gim. 1962 m.), ir krovininis automobilis „Mercedes-Benz Atego 1218“, kurį vairavo vyras (gim. 1967 m.).
Netrukus po avarijos buvo skelbiama, kad lengvasis automobilis „Mazda 5“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir kaktomuša susidūrė su atvažiuojančiu vilkiku „Mercedes-Benz Atego“.
Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), automobiliu „Mazda 5“ važiavę žmonės buvo jame prispausti. Į įvykio vieto atvykę ugniagesiai panaudojo hidraulinius plėstuvus, žirkles, statramstį ir išlaisvino iš automobilio tris žmones.
Pastarieji sąmoningos būklės perduoti medikams ir išvežti į gydymo įstaigą.
Anot policijos, per avariją nukentėjo „Mazda 5“ vairuotojas ir kartu su juo važiavę dar trys vyrai: vyras (gim. 1981 m.), vyras (gim. 2005 m.) bei vyras (gim. 1986 m.).
Ugniagesių duomenimis, stipriai sumaitotame automobilyje dar buvo du nesąmoningos būklės žmonės, vienam iš jų medikai 18.34 val. automobilyje konstatavo mirtį.
Panaudojus hidraulinę gelbėjimo įrangą, žmogaus kūnas išlaisvintas ir iškeltas.
PAGD duomenimis, kitas automobilyje buvęs nesąmoningos būklės žmogus iškeltas iš automobilio, 18.46 val. jam taip pat konstatuota mirtis.
Kaip pranešė policija, per eismo įvykį žuvo automobiliu „Mazda 5“ važiavę du keleiviai: vyras (gim. 1984 m.) ir vyras (gim. 1972 m.).
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmonių mirtimis pasibaigusios avarijos.
