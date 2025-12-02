 Užtvankoje – nuskendęs vyras

2025-12-02 08:42
BNS inf.

Kėdainių rajone, Karūnavos kaime esančioje užtvankoje, ugniagesiai gelbėtojai pirmadienį rado nuskendusį vyrą, antradienį pranešė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Užtvankoje – nuskendęs vyras / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Ugniagesiai žmogaus užtvankoje ieškojo policijos prašymu. Buvo išžvalgyta 800 metrų užtvankos krantinės, išlaužta 200 metrų ledo.

Vieno metro atstumu nuo kranto rastas nuskendęs 1954 metais gimęs vyras. 

Kūnas perduotas policijai.

