Vandalai toliau niokoja Laisvės alėjos suoliukus

Panašu, jog Laisvės alėjoje siaučia vandalai, kurių taikinys – suoliukai. Praėjusį penktadienį portalas kauno.diena.lt skelbė, jog vienas suoliukas buvo išverstas netoli „Šilo“ parduotuvės, atkarpoje tarp M. Mickevičius gatvės ir vadinamojo Soboro. Tuomet miesto atstovai patvirtino, kad suoliukas buvo išverstas tyčia.
Šią savaitę vandalizmo atvejai vėl pasikartojo. Savaitės pradžioje kauniečiai pastebėjo vieną nugriautą suoliuką S. Daukanto gatvėje, netoli Laisvės alėjos fontano. Nepraėjo kelios dienos ir dar bent du suoliukai buvo išversti netoli minėtų vietų.
„Suolų remontas užsakytas UAB „Kauno švara“. Įmonė pasirūpins papildomu suoliukų sutvirtinimu, prireikus, po plytelėmis papildomai išbetonuojant ar panaudojant kitą tinkamą sutvirtinimo būdą“, – kokių priemonių bus imtasi, portalui kauno.diena.lt komentavo Misto tvarkymo skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis.
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