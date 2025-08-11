Vidurnakčio kelių erelis ištrauktas į dienos šviesą: lakstūnas su BMW neturėjo teisės vairuoti

Kaip jau rašyta, šį kartą šis 1986 m. gimęs Kauno rajono Užliedžių seniūnijos gyventojas prisilakstė Birštono gatvėje. Minėtą naktį iš šeštadienio į sekmadienį, apie 1.36 val., jis dideliu greičiu, kaip įamžino kito automobilio vaizdo registratorius, ties požemine perėja taranavo automobilį „Mitsubishi“. Šis nuo smūgio užlėkė ant šaligatvio ir trenkėsi į virš minėtos perėjos esančius atitvarus, saugančius panašius kelių erelius bei jų aukas nuo nugarmėjimo į apačią.
Anot liudytojų, pranešusių apie šį eismo įvykį ir spėjusių nufotografuoti susidūrimą sukėlusį BMW, lyginant su kuriuo jo taranuotas „Mitsubishi“ atrodė apgailėtinai, nedaug trūko, kad būtų nukentėję ir tuo metu netoliese buvę pėstieji. Žiūrint į nuotraukas, kaip atrodė po susidūrimo „Mitsubishi“, neįtikėtina, kad nenukentėjo ir juo važiavę žmonės.
Minėtos nuotraukos, kaip ir vaizdo kamerų įrašai, padėjo pareigūnams rasti iki jiems atvykstant iš įvykio vietos pasišalinusį balto BMW vairuotoją.
Paaiškėjo, kad tai – gerai Kauno policijai žinomas kelių erelis, paskui kurį velkasi nemažas įvairių Kelių eismo taisyklių pažeidimų, tarp kurių dominuoja greičio viršijimas, šleifas. Anot policijos atstovės, balandį už vieną tokį leistino greičio viršijimą daugiau kaip 50 km/val. iš šio pakaunės gyventojo buvo atimta ir teisė vairuoti transporto priemones.
Šį kartą jo atžvilgiu pradėta administracinė teisena dėl pakartotinio transporto priemonės vairavimo neturint tokios teisės, už ką Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudą nuo 800 iki 1000 eurų, automobilio be privalomojo civilinės atsakomybės draudimo vairavimo, už ką gresia bauda nuo 50 iki 100 eurų, kito automobilio bei kito turto sugadinimo, neturint teisės vairuoti, už ką numatyta bauda nuo 300 iki 560 eurų, bei pasišalinimo iš sukelto eismo įvykio, neturint teisės vairuoti, vietos ir padarius daugiau kaip 1050 eurų žalą, už ką gresia bauda nuo 2 tūkst. iki 2600 eurų.
Belieka įtarti, kad BMW vairuotojas galėjo būti ir neblaivus ar apsvaigęs nuo kokių nors kitų medžiagų. Jo taranuoto „Mitsubishi“ vairuotojas, kaip buvo konstatuota įvykio vietoje, įpūtė į pareigūnų alkoholio matuoklį nulius.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėtas pakaunės gyventojas nelinkęs pripažinti, kad buvo tada prie šio BMW vairo ir sukėlė eismo įvykį, nors yra užfiksuotas pareigūnų peržiūrėtuose vaizdo įrašuose. Be to, jį atpažino ir liudytojai.
