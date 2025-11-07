 Vienybės aikštėje – stebinantis vaizdelis

2025-11-07 12:57 klaipeda.diena.lt inf.

Kauniečiai užfiksavo neeilinį įvykį, kai Vienybės aikštėje sunkiasvorė transporto priemonė pridarė žalos. Neatsakingai užvažiavus ant terasinių lentų, paklotų ties verslo centro įėjimu, visa danga akimirksniu lūžo.

Penktadienio pietų metas ne visiems buvo sėkmingas. Į Vienybės aikštę įvažiavo sunkvežimis ir pridarė bėdų. Neatsakingai vairuojant dalis sunkiasvorės transporto priemonės užvažiavo ant medinių terasinių lentų dangos. Jos paklotos ties įėjimu į BLC verslo centrą, kurio pirmame aukšte veikia viešojo maitinimo įstaigos.

Kauniečiai tikino, kad įvykį apžiūrėjo ir patys vairuotojai, jiems piktų replikų negailėjo ir kavinių atstovai, mat būtent jų prieigose ir sulaužytos terasinės lentos. Pasak liudytojų, sunkvežimis čia veikiantiems verslams atvežė kažkokių prekių ir spėjo, kad vairuotojas norėjo jas privežti arčiau durų, todėl užvažiavo ant terasinių lentų, kurios neatlaikė svorio ir sulūžo. Pačios Vienybės aikštės danga pritaikyta atlaikyti didelius svorius, tačiau medinės lentos tikrai neskirtos sunkvežimiams važinėti.

Skaitytojo vaizdo įrašas

Matyti, kad po šio įvykio terasinių lentų danga tarsi išarta, žiojasi ilga duobė, atsivėrė lentutes laikančios konstrukcijos.

Dėl šio įvykio portalas kauno.diena.lt klausimus uždavė Kauno miesto savivaldybei. Kai tik gausime komentarą, tekstą papildysime.

