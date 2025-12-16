Vilijampolėje – avarija: žmogų teko vaduoti ugniagesiams

„Automobilis atsitrenkė į stulpą ir parvirto ant šono. Nutraukti elektros laidai. Jie nukritę maždaug 150 m atkarpoje. Vairuotoją ką tik įmobilizavo ir perdavė medikams“, – portalui kauno.diena.lt pasakojo Kauno ugniagesių atstovė Džiuginta Vaitkevičienė.
Pranešimas apie avariją gautas 8.41 val.
Avariją mačiusi kita vairuotoja pasakojo, kad automobilis tiesiog trenkėsi į stulpą. Ji pati „Mercedes-Benz“ automobiliu važiavo gretimoje eismo juostoje. Spėliojo, kad vyrui galbūt sutriko sveikata.
„Sustojau ir mačiau, kaip prieš mane pradėjo kristi elektros laidai ir stulpas. Sustingau, nežinojau, ką daryti“, – pasakojo mergina. Nuotraukose matyti, kad stulpas nukritęs šalia jos automobilio.
Nukentėjęs vyras, anot jos, važiavo ramiai, tiesiai, nemanevravo. Vairuotoją ji pamatė, kai sukrėsta išlipo iš automobilio ir priėjo prie įvykio vietos. Vyras buvo prispaustas automobilyje. Atvykę uniagesiai jį išlaisvino, medikai gaivino.
