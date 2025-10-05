Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, spalio 4 d. apie 13.05 val. Kaune, Neries krantinėje, pas vyrus, gimusius 2003 ir 2004 metais, rasta galimai narkotinių – psichotropinių medžiagų.
Vilijampolėje policininkams įkliuvo du jauni vyrai: įtaria radę narkotikų
2025-10-05 11:56
Šeštadienio popietę Vilijampolėje į policininkų rankas pateko du jauni vyrai. Įtariama, kad turėjo narkotikų.
Vilijampolėje policininkams įkliuvo du jauni vyrai: įtaria radę narkotikų / Asociatyvi freepik nuotr.
Naujausi komentarai