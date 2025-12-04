„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: kūdikių namai, kuriuose gelbėti žydų vaikai

1931 m. seserų Sofijos Smetonienės ir Jadvygos Tūbelienės – įtakingiausių valstybės vyrų žmonų – iniciatyva duris atvėrė Kauno miesto kūdikių namai-našlaičių prieglauda „Lopšelis“.
Ji tarpukario Lietuvoje reikšmingai prisidėjo prie vaikų mirtingumo mažinimo. Per Antrąjį pasaulinį karą „Lopšeliui“ vadovavo vaikų gydytojas Petras Baublys. 1942–1944 m. P. Baublys kartu su slaugytojomis priimdavo į „Lopšelį“ žydų tautybės kūdikius ir mažus vaikus, slapta išneštus iš Kauno geto. Oficialiai jie būdavo registruojami kaip lietuvių, totorių ar karaimų kūdikiai, keičiamos pavardės, klastojami dokumentai, kad vaikus būtų galima paslėpti nuo fašistų.
Šiandien Vaikų reabilitacijos ligoninė „Lopšelis“ yra didžiausios Lietuvoje universitetinės ligoninės (Kauno Klinikų) padalinys.
