„Kauno diena” pristato „Kauno detales”: Zanavykų turgavietė, senbernaro skulptūra ir kitos įdomybės

Zanavykų gatvėje esanti turgavietė įsikūrė 1926 metais, persikėlusi iš miesto centro. Žaliakalnio rajono turgus tuo metu buvo vietoje, kur dabar stovi Prisikėlimo bažnyčia (Kristaus Prisikėlimo bazilika). Halės pastatas turgavietėje atsirado tik 1961 m.
Prie įėjimo į turgų stovi senbernarės, vardu Bitė, skulptūra. Šis šuo visame Kaune garsėjo gebėjimu savarankiškai keliauti į turgų įsikandęs krepšelį su pinigais, o grįžti namo jau su maisto produktais. Šiame rajone yra daug įdomių miesto akcentų, pavyzdžiui, buvęs Kauno muzikos įrašų plokštelių fabrikas, kuriame gamintos šelako, ne vinilinės plokštelės su miesto Rotušės atvaizdu centre. Pasakoja „Kauno detalių“ įkūrėjas ir gidas Laimonas Užomeckis.
