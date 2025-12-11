„Kauno diena“ pristato „Kauno detales“: kinas Panemunėje, kuris nėra kinas

Panemunės bendruomenės centras „Kinas Panemunė“ yra įsikūręs mediniame name, statytame 1930 m. Centro siela – visuomenininkas Giedrius Bučas, gamtosauginės prezidento Valdo Adamkaus premijos laureatas. Šio centro nuostata „Atviros durys – bendrauti, kurti, veikti kartu“ atitinka ne tik idėją, kaip turėtų veikti bendruomenė, bet ir jos namų aplinką.
Centras įsikūręs buvusios mokyklos patalpose, tad erdvės užtenka, o moralinis palikimas – mokytis sugyventi, realizuotas per kūrybines dirbtuves, kuriose gali lankytis ir meistrauti kiekvienas norintis, nebūtinai šio rajono gyventojas. Įdomiausia, kad niekas tiksliai nežino, kokia buvo tikroji šio didelio pastato paskirtis – antrame jo aukšte įrengti butai neatitinka mokyklos šablono, o ir patalpų išplanavimas bei jų erdvė nebūdinga mokykloms.
Tai paskutinė „Kauno detalių” įkūrėjo ir gido Laimono Užomeckio virtuali ekskursija šiame sezone.
Kviečiame žiūrėti:
