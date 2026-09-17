Visuomenę sukrėtęs merginos nužudymas: kaunietis išgirdo bausmę

Visuomenę sukrėtęs merginos nužudymas Kaune buvo įvykdytas 2002 metų vasarį. Po kelerių metų, 2004-aisiais, vienas iš tuomet nustatytų ir teismui perduotų kaltinamųjų – K. Kanarskas – teismo buvo išteisintas. Kitas įtariamasis – Jonas Snieška tuo metu nuo teisėsaugos slapstėsi užsienyje.
Neišaiškinto nužudymo aplinkybės naujais reikšmingais duomenimis pasipildė kone po 15 metų. Aptikti juos pavyko 2019 metais, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento prokurorams ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnams ėmus intensyviai tirti ginkluoto nusikalstamo susivienijimo, žinomo „Kamuolinių“ pavadinimu, įvykdytus sunkius ir labai sunkius nusikaltimus.
Šio itin sudėtingo ir didelės apimties ikiteisminio tyrimo metu gauti duomenys apie grupuotės vadeivų ir kitų narių įvykdytus nužudymus, pasikėsinimus nužudyti bei kitus nusikaltimus paskatino pareigūnus praplėsti tyrimą ir labai atidžiai peržiūrėti anksčiau neatskleistų nusikaltimų medžiagas, sustabdytus ikiteisminius tyrimus bei baudžiamąsias bylas, kuriose teismai buvo priėmę išteisinamuosius nuosprendžius galimai kaltų asmenų atžvilgiu.
Kruopščiai ir nuosekliai tikrindami visą gaunamą informaciją, atlikę daugybę viešo ir neviešo pobūdžio veiksmų, apklausę dešimtis asmenų, 2021 metais tyrėjai nustatė vieno iš įtariamųjų – J. Snieškos – buvimo vietą Jungtinėje Karalystėje. Bendradarbiaujant su Jungtinės Karalystės pareigūnais buvo įvykdyta slapta tarptautinė operacija, kurios metu asmuo buvo sulaikytas ir perduotas Lietuvai.
2023 metų balandžio 18 dieną, išnagrinėjęs generalinės prokurorės Nidos Grunskienės pateiktą prašymą, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) jį patenkino ir priėmė nutartį, kuria panaikino 2004 metais Kauno apygardos teismo priimtą išteisinamąjį nuosprendį K. Kanarsko atžvilgiu.
LAT atnaujino bylą ir perdavė ją tirti iš naujo. Aukščiausiasis Teismas tuomet pažymėjo, kad naujos aplinkybės ankstesnį sprendimą priėmusiam teismui nebuvo ir negalėjo būti žinomos, o senatis netrukdo tęsti proceso dėl tyčinio žmogaus gyvybės atėmimo.
Baudžiamoji byla 2024 metų spalio 21 dieną buvo perduota Kauno apygardos teismui.
Ketvirtadienį Kauno apygardos teismas K. Kanarską pripažino kaltu dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų ir skyrė galutinę subendrintą bausmę – 14 metų laisvės atėmimo. Tokio dydžio bausmę skirti prašė ir valstybinį kaltinimą teisme palaikęs Kauno apygardos prokuratūros prokuroras.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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