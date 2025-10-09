VMI demaskavo: tarpinė įmonė sklypus galutiniam pirkėjui perpardavė už 28 kartus didesnę kainą

„Tyrimo metu nustatyta, kad bendrovė buvo įsigijusi žemės sklypus nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonoje. Dėl statybų apribojimų jų rinkos vertė buvo žema – sklypai įsigyti už gana žemą kainą. Vėliau, sumažinus apsaugos zoną, sklypai pateko į teritoriją, kurioje statybos buvo leidžiamos, todėl jų vertė ženkliai padidėjo. Tuomet bendrovė nusprendė sklypus parduoti,“ – pasakojo Kauno VMI viršininkė Judita Stankienė.
Siekdama išvengti mokesčių, bendrovė į sandorio struktūrą įtraukė naujai įsteigtą, realios veiklos nevykdžiusią įmonę. Sklypai jai buvo parduoti už įsigijimo kainą, todėl mokėtino pelno mokesčio neatsirado. Po mėnesio ši tarpinė įmonė sklypus perpardavė galutiniam pirkėjui už 28 kartus didesnę kainą, tačiau mokesčių nesumokėjo – pasinaudojo pirmųjų metų pelno mokesčio lengvata bei nebuvo registruota PVM mokėtoja. Gautos lėšos įvairiomis formomis buvo pervestos su tikrinamąja bendrove susijusiems asmenims.
Kontrolės metu konstatuota, kad tokia sandorių grandinė neturėjo jokio realaus ekonominio pagrindo, o buvo sukurta vieninteliu tikslu – išvengti mokesčių. Taikydama turinio viršenybės prieš formą principą, VMI eliminavo dirbtinai įterptą tarpinę įmonę ir apskaičiavo sumokėti daugiau nei 80 tūkst. pelno mokesčio bei PVM tikrajam sandorio vykdytojui – bendrovei, inicijavusiai ir įgyvendinusiai pardavimą.
VMI primena, kad su nesąžiningais pardavėjais susidūrę ar kitus mokestinius pažeidimus pastebėję gyventojai apie tai gali pranešti VMI telefonu +370 5 260 5060, taip pat užpildžius elektroninę formą VMI internetinėje svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/stop-seseliui. Pranešėjų anonimiškumas garantuojamas.
Naujausi komentarai