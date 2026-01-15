VSAT pareigūnai Kauno oro uoste sulaikė vyrą, vengusį atlikti Lietuvoje paskirtą bausmę

Anot tarnybos pranešimo, trečiadienio rytą nusileidus lėktuvui iš Londono, Kauno oro uoste dirbantys VSAT pareigūnai tikrino iš JK atskridusių keleivių asmens dokumentus ir nustatė, kad tarp jų buvo iš JK už vietos įstatymų pažeidimus išsiųstas 39-erių lietuvis.
Pasieniečiai nustatė, kad beveik prieš dvejus metus, 2024-ųjų kovą, šio vyro paiešką paskelbė Joniškio policija. Dėl padarytos nusikalstamos veikos jis buvo nuteistas, tačiau paskirtos bausmės, 60 parų arešto, neatliko, ėmė slapstytis ir, kaip paaiškėjo, pabėgo iš Lietuvos.
Apie įvykį informavę paieškos iniciatorių, pasieniečiai vyrą uždarė į laikino sulaikymo patalpą, o po poros valandų perdavė jį į oro uostą atvykusiems Kauno policijos pareigūnams.
VSAT skelbia, kad per pirmąsias 2026-ųjų savaites skelbia sulaikę 21 asmenį, o 14 iš jų – oro uoste, tuo metu per 2025 metus iš viso sulaikyti 803 ieškomi asmenys.
