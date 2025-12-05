Pasieniečiai beveik už 1 mln. eurų įsigijo naujų visureigių

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Centrinės įstaigos kieme įvyko iškilminga automobilių perdavimo ceremonija.
Šie nauji „Toyota Land Cruiser“ ir „KGM Rexton“ modelių automobiliai buvo įsigyti Europos Sąjungos lėšomis pagal VSAT vykdomą projektą.
„Naujos transporto priemonės reikšmingai prisidės prie pasieniečių kasdienių užduočių vykdant Specialiosios tranzito schemos kontrolę ir saugant Europos Sąjungos išorės sienas“, – rašoma VSAT pranešime.
Visureigiai aprūpinti šviesos ir garso įranga, telemetrija, vaizdo registratoriais, šildymo sistemomis.
Automobilius VSAT įsigijo iš viešąjį pirkimą laimėjusių bendrovių „Mototoja“ ir „Tukada“. Bendra sutarties vertė – apie 822 tūkst. eurų (su PVM).
Oficialioje automobilių perdavimo ceremonijoje dalyvavo VSAT vado pavaduotojas Saulius Nekraševičius, bendrovių „Mototoja“ ir „Tukada“ vadovai Edmundas Povilauskas ir Tautvydas Sviklas.
Naująsias pasieniečių transporto priemones pašventino vyriausiasis policijos kapelionas Algirdas Toliatas.
Patrulių visureigei atiteks Vilniaus, Varėnos, Pakrančių apsaugos ir Pagėgių pasienio rinktinėms.
(be temos)