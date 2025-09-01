 Vytauto prospekte – dviejų automobilių susidūrimas 

Pirmadienio popietę judriame Vytauto prospekte, ties 45-uoju pastatu, įvyko avarija.

Kauno policijos budėtojas portalui kauno.diena.lt nurodė, kad pranešimas apie nelaimę gautas 14.35 val. Susidūrė „Toyota” ir „Audi” automobiliai. 

„Vienas žmogus išvyko į gydymo įstaigą pasitikrinti sveikatos. Sužalojimų nebuvo“, - teigė budėtojas.

Feisbuke komentatoriai nagrinėjo Vytauto pr. tarp Bažnyčios ir Karo ligoninės g. esančią eismo tvarką ir vairuotojų įpročius. Įvykio aplinkybes ir priežastis aiškinasi pareigūnai.

