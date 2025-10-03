Žaibiška ugniagesių reakcija: nėrė nelaukdami narų

Upėje plūduriuojantį žmogų nuo pėsčiųjų tilto pamatė ir pranešė tarnyboms praeiviai. Pranešimas gautas spalio 3 d. 12.55 val.
„Narai net nebūtų spėję atvykti. Atskubėję netoliese įsikūrusios Nemuno g. I-osios komandos ugniagesiai greituoju būdu ištraukė dar sąmoningą moterį. Atliko gaivinimo darbus, šildė pledais ir termoužklotais, skubino atvykti medikus. 13 val. atvyko medikai”, – pasakojo Kauno ugniagesių atstovė Džiuginta Vaitkevičienė.
Atvykę medikai moteriai pagalbą 20 min teikė vietoje, greitosios automobilyje. Po to išvežė į gydymo įstaigą.
