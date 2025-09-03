 Žemuosiuose Šančiuose į dangų ritosi dūmų kamuoliai: pleškėjo namas

2025-09-03 11:40 klaipeda.diena.lt inf.

Antradienį, prieš vidurnaktį, Žemuosiuose Šančiuose degė negyvenamas namas.

Žemuosiuose Šančiuose į dangų ritosi dūmų kamuoliai: pleškėjo namas / Feisbuko grupės „Žemųjų Šančių bendruomenė" vaizdo įrašo stop kadrai.

Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos duomenimis, iškvietimas į Kranto 13-osios gatvę Kaune buvo gautas rugsėjo 2 d. 23.37 val.

Kaip teigta, dega apleistas namas. Įvykio liudininkais tapę vietiniai gyventojai užfiksavo gaisrą ir pasidalijo jo vaizdais socialiniame tinkle.

Atvykus ugniagesiams, pastatas degė atvira liepsna. 

Namas – negyvenamas, vieno aukšto, su palėpe, medinis, perdanga – medinė, stogas – dvišlaitis, dengtas šiferiu ir skarda. Dūmų detektoriaus viduje nebuvo. 

Nudegė namo stogas, išdegė pirmasis aukštas, stipriai apdegė sienų konstrukcijos.

