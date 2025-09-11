 Žilagalvės vairuotojos fiasko Aleksote: per 20 minučių sukėlė dvi avarijas, nukentėjo ir policija

Belieka viltis, kad 86-erių metų kaunietei, kuriai šiandien žutbūt kažkur prireikė važiuoti automobiliu „VW Golf“, tai buvo paskutinis išvažiavimas į Kauno gatves. Per 20 minučių ties Veiverių gatvės 13-uoju namu ji sugebėjo sukelti du eismo įvykius. Laimė, kad tik techninius.

Apie 13.50 val. buvo pranešta, kad ji su savo „VW Golf“ įvažiavo į automobilį BMW.

Apie tai informavusi pastarojo automobilio vairuotoja teigė, kad galimai tai įvyko sutrikus „VW Golf“ vairuotojos sveikatai – nors ši žilaplaukė vizualiai nesužalota, panašu, kad ji nesiorientuoja aplinkoje.

Nepraėjus nė pusvalandžiui, nuo šios senolės sugebėjimų vairuoti automobilį nukentėjo ir į šio eismo įvykio vietą, neatmetant, kad jis – įskaitinis, t.y. – su nukentėjusiaisiais, atskubėję Kauno apskrities Reagavimo valdybos pareigūnai. Šiems konstatavus, kad avarija, į kurią jie kviesti – techninė, t.y. užteks užpildyti tik eismo įvykio deklaracijas, ir jau rengiantis išvažiuoti savo keliais, garbaus amžiaus „VW Golf“ vairuotoja, važiuodama atbuline eiga, atsitrenkė ir į su įjungtais švyturėliais stovintį tarnybinį jų „VW Caddy“.

Laimė, kad ir šį kartą nukentėjo tik automobiliai, t.y. rekordišku greičiu juos daužančiai senolei ir vėl viskas baigėsi tik eismo įvykio deklaracijos užpildymu.

