Žilagalvės vairuotojos fiasko Aleksote: per 20 minučių sukėlė dvi avarijas, nukentėjo ir policija

Apie 13.50 val. buvo pranešta, kad ji su savo „VW Golf“ įvažiavo į automobilį BMW.
Apie tai informavusi pastarojo automobilio vairuotoja teigė, kad galimai tai įvyko sutrikus „VW Golf“ vairuotojos sveikatai – nors ši žilaplaukė vizualiai nesužalota, panašu, kad ji nesiorientuoja aplinkoje.
Nepraėjus nė pusvalandžiui, nuo šios senolės sugebėjimų vairuoti automobilį nukentėjo ir į šio eismo įvykio vietą, neatmetant, kad jis – įskaitinis, t.y. – su nukentėjusiaisiais, atskubėję Kauno apskrities Reagavimo valdybos pareigūnai. Šiems konstatavus, kad avarija, į kurią jie kviesti – techninė, t.y. užteks užpildyti tik eismo įvykio deklaracijas, ir jau rengiantis išvažiuoti savo keliais, garbaus amžiaus „VW Golf“ vairuotoja, važiuodama atbuline eiga, atsitrenkė ir į su įjungtais švyturėliais stovintį tarnybinį jų „VW Caddy“.
Laimė, kad ir šį kartą nukentėjo tik automobiliai, t.y. rekordišku greičiu juos daužančiai senolei ir vėl viskas baigėsi tik eismo įvykio deklaracijos užpildymu.
