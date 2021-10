Prausimas be vandens. Įmanoma?

Sprendžiant šį klausimą, patariama naudoti šiuolaikines higienos priemones, skirtas odai valyti nenaudojant vandens ir yra prausimosi su vandeniu alternatyva. Priemones be vandens tinka naudoti slaugomiems žmonėms, kai dėl pablogėjusios sveikatos būklės tampa sudėtinga ar tiesiog neįmanoma įprastai nuprausti su vandeniu ir prausikliu.

Kalbiname SIDABRA Slaugos konsultacijų centro vadovę Neretą Stanislovienę, kuri atsakys į klausimus, kaip sumažinti kasdienės slaugomų asmenų higienos diskomfortą.

Po staigios ir komplikuotos ligos mano vyras nebelaiko šlapimo ir išmatų. Nuoširdžiai slaugau ir prižiūriu jį namuose, tačiau nuvalyti suaugusio žmogaus išmatas ir susidoroti su tokiu kvapu man yra didžiulis iššūkis. Gal yra higienos priemonių, kurios padėtų tokioje situacijoje? (Klausia Jūratė, 64 metai).

Intymių kūno vietų priežiūra, ypač kai asmuo nelaiko šlapimo ar išmatų, turi tam tikrų ypatumų. Šlapimo ir lytinių organų srityje atsiveria šalinimo organai, oda šioje vietoje gausiai prakaituoja. Tarpvietės srityje, raukšlėse, užsilaiko šlapimo ir prakaito lašeliai bei riebalų dalelės, todėl susidaro palanki terpė bakterijoms daugintis ir blogam kvapui sklisti. Tai nulemia šios kūno dalies specifika ir, reikia pripažinti, net ne visi sveikatos priežiūros profesionalai gali atlikti šiuos slaugos veiksmus. Todėl kasdien intymioms kūno vietoms valyti ir jautriai odai prižiūrėti puikiai tinka priemonės, skirtos naudoti vietoje muilo ir vandens. Mes rekomenduojame SENI CARE valomąsias putas. Jos ypač veiksmingai ir švelniai valo intymias vietas, rekomenduojamos keičiant sugeriamąjį gaminį išsituštinus. Prieš naudojimą reikia suplakti ir apvertus flakoną purkšti tiesiai ant odos. Palikti 1–2 minutėms ir nušluostyti. Svarbu paminėti, kad SENI CARE valomųjų putų sudėtyje yra SINODOR® – natūralios kilmės kvapą neutralizuojanti medžiagos.

Prižiūriu seserį, kuriai nustatyta demencija. Iki šiol jai padėdavau nusiprausti po dušu. Tačiau pastaruoju metu negaliu įkalbėti, kad eitų praustis. Atsisako, prieštarauja, net neina į vonią. Gal galite patarti, kaip elgtis tokioje situacijoje? (Klausia Irena, 67 metai).

Prausimasis ar maudymasis yra viena intymiausių asmens priežiūros sričių, todėl demencija sergantys asmenys kito žmogaus pagalbą atlikti asmens higieną gali suprasti kaip pažeminimą. Kai yra pažinimo sutrikimų, pacientai gali turėti įvairių baimių. Tokie asmenys gali bijoti kasdienių asmens higienos procedūrų, taip pat ir vandens. Tuomet į pagalbą patariama pasitelkti šiuolaikiškas slaugos priemones, kurių paskirtis – valyti žmogaus kūną be vandens. SENI CARE valomasis kremas „3 in 1“ su šlapalu skirtas prižiūrėti odą kasdien, nepažeidžia natūralaus apsauginio jos sluoksnio. Šis prausiklis yra neutralaus, odai artimo pH, švelniai šalina nešvarumus, sudėtyje yra drėkinamųjų ir maitinamųjų komponentų, kurie užtikrina odai reikalingas medžiagas ir apsaugo nuo išsausėjimo. Naudojant SENI CARE valomąjį kremą nereikia vandens, todėl asmeniui, turinčiam vandens baimę, nebus keliamas stresas. Be to, su šia priemone higienos procedūras galima atlikti bet kokioje patalpoje, ten, kur žmogus jaučiasi saugiai.

Slaugau senyvą mamą, kuriai reikia pagalbos prausiantis, ji sunkiai juda. Prausdama naudoju mažą kempinėlę, kuri atrodo labai švelni. Tačiau mama skundžiasi, kad ji – labai kieta ir jai skauda. Ar yra švelnesnių nei kempinė prausimo priemonių? (Klausia Danguolė, 54 metai)

Vyresnių žmonių oda yra pakitusi dėl natūralių senatvinių pokyčių: mažėjančio elastingumo, atsiradusio suglebimo ir prarastų apsauginių funkcijų. Be to, asmenims, kuriems sutrikęs judėjimas, sutrinka odos kraujotaka, dėl to gali atsirasti ir odos pažeidimų. Vyresni žmonės dažnai skundžiasi sausa, jautria ir plona oda. Dėl šių priežasčių patartina naudoti specialių odai valyti skirtų priemonių rinkinį. Pavyzdžiui, SENI CARE valymo pirštines kartu su valomosiomis priemonėmis. SENI CARE valymo pirštinės netraumuoja odos, nes pagamintos iš specialios struktūros neaustinės medžiagos. Šios pirštinės puikiai paskirsto pasirinktą valomąją priemonę ir surenka didelį nešvarumų kiekį. Taip pat yra labai patogios naudoti – vidinė pusė padengta izoliuojančia plėvele, tad slaugančiojo rankos apsaugotos nuo sąlyčio su šlapimu ar išmatomis. Teiraukitės vaistinėse.

Daugiau informacijos galite sužinoti paskambinę į slaugos konsultacijų centrą SIDABRA, nemokama linija 8 800 00226 arba www.sidabra.lt Konsultuojame įvairiais slaugos klausimais.