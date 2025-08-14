Rugpjūčio 14-oji Klaipėdoje

Skaitykla. Šiandien Sąjūdžio parke vyks Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Interaktyvios vasaros skaityklos uždarymo renginiai. 11 val. – edukacinė pamoka žmonėms su negalia „Atsibusk naujiems potyriams“ kartu su rašytoju Dainiumi Sobeckiu. 12.30–16 val. – Draugystės piknikas šeimoms, bendruomenei, kaimynams. Vaišių stalas – suneštinis. 13 val. – pilvo šokiai su Jekaterina Kriukova, kuri pasidalins šokio technika, 15 val. – solo latino pamoka su šokių studija „Akredus“.
Dirbtuvės. Šiandien 15 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Jaunimo padalinyje (Tilžės g. 9) vyks technologijų dirbtuvės „Dirbtinio intelekto kūrybos laboratorija: vaizdai ir garsai“. Jas ves lektorė Aurelija Žilionytė – mokymų agentūros „Intelektūra“ įkūrėja, technologijų ekspertė, turinti daugiau nei aštuonerių metų patirtį vedant edukacijas, mentorystės ir kūrybines dirbtuves įvairioms auditorijoms.
Paroda. Šiandien 16 val. I. Kanto bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks fotomenininko Sauliaus Jokužio personalinės darbų parodos „Meilės istorija. Anikės sugrįžimas, 1989. Fotomemuarai“ atidarymas. Parodą pristatys Antanas Stanevičius. Paroda bus eksponuojama iki rugpjūčio 26 d.
Spektaklis. Šiandien 18 val. Klaipėdos kultūros fabrike (Bangų g. 5A) vyks nemokama spektaklio eskizo „Paukštyno bendrabutis“ peržiūra ir susitikimas su kūrybine komanda. Šiuo metu Klaipėdoje vieši jauni aktoriai iš Ukrainos, dalis jų visai neseniai studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete. Jie atvyko iš Kijevo kurti spektaklio pagal lietuvių dramaturgo Mindaugo Nastaravičiaus pjesę „Paukštyno bendrabutis“. Šis kūrinys ypatingas tuo, kad didžiąją vaidmenų dalį sudaro moteriški personažai – tai tapo ypač aktualu dabar, kai Ukrainos vyrai negali išvykti iš šalies.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė aštuonios moterys, joms gimė trys mergaitės ir penki berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami penki mirusieji. Joniškės kapinėse bus laidojami trys mirusieji. Velionių pavardės neskelbiamos.
