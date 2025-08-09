Rugpjūčio 9-oji Klaipėdoje

Turgus. Šiandien nuo 10 iki 15 val. „Švyturio“ arenos automobilių stovėjimo aikštelėje vyks Miesto bagažinių turgus.
Edukacija. Pirmadienį, rugpjūčio 11 d., 15 val. Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Muzikos ir scenos menų skaitykloje vyks edukacija senjorams „Matyti jausmą“. Edukacijos dalyviai kviečiami susieti matomą fotografiją su jausmu ir tada įamžinti tą jausmą savo nuotraukoje, taip pat kviečiami ieškoti ir atrasti kūrybos idėjų kasdienybėje, supančioje aplinkoje bei pažvelgti į fotografijos meną kaip į daugialypį kultūros reiškinį, analizuoti jį iš skirtingų perspektyvų. Būtina išankstinė registracija tel. +370 46 412 529.
Užsiėmimas. Antradienį, rugpjūčio 12 d., 15 val. I. Simonaitytės bibliotekos Saulės laikrodžio kiemelyje vyks kūrybinis užsiėmimas „Kvapai ir literatūra“. Užsiėmimą ves bibliotekininkė Dovilė Kubiliūtė, turinti daugiau nei dešimties metų darbo su kvapais patirtį.
Performansas. Antradienį 18 val. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Girulių padalinyje (Šlaito g. 10A) vyks poezijos, kvapų ir flamenko šokio performansas „Moters virsmas“. Autorės ir atlikėjos: poetė, performerė Irena Novikienė ir flamenko šokio mokyklos „Rosalinda“ vadovė ir choreografė Jelena Dementjeva.
Treniruotė. Antradienį 18.30 val. Danės skvere, prie kavinės „Ateik ateik upė“ (Danės g. 27) vyks nemokama treniruotė, kurią ves Gintarė Labanauskienė.
Susitikimas. Antradienį 18 val. I. Kanto viešosios bibliotekos Melnragės padalinyje (Molo g. 60) vyks paskutinis šios vasaros renginių ciklo „Žmonės – Klaipėdos švyturiai“ pasimatymas. Jūsų laukia susitikimas su legendiniu estradinės muzikos ansambliu, tikru Lietuvos muzikinės kultūros simboliu – grupe „Nerija“.
Seminaras. Trečiadienį, rugpjūčio 13 d., 15 val. Klaipėdos kultūros fabrike (Bangų g. 5A) vyks seminaras „Pasitikėjimas pradėjus dirbti sau: kūrybiškas problemų sprendimas“, jį ves Vaidotas Levickis.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė penkios moterys, joms gimė dvi mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse bus laidojami aštuoni mirusieji, Joniškės kapinėse bus laidojamas vienas mirusysis. Sekmadienį Lėbartų kapinėse bus laidojama Marija Ieva Šatienė. Nuoširdi užuojauta šios velionės artimiesiems. Kitų mirusiųjų pavardės neskelbiamos.
Naujausi komentarai