Spalio 3-oji Klaipėdoje

Šokiai. Šiandien 12 val. aikštelėje prie Žvejų rūmų (Taikos pr. 70) vyks judumo akcija „Šokantis ruduo“. Į jį kviečiami visi norintieji pajudėti, pasiklausyti muzikos ir smagiai praleisti laiką.
Renginys. Šiandien nuo 12 iki 17 val. Klaipėdos universiteto aikštėje (Herkaus Manto g. 84) vyks motociklų sezono uždarymo renginys. 15 val. uostamiesčio gatvėmis vyks didysis paradas, o 16 val. – motociklininkų kolonos sugrįžimas į aikštę ir organizatorių sveikinimai.
Festivalis. Šiandien 15 val. Gargždų kultūros centre (Klaipėdos g. 15) griaudės Armonikos festivalis „Armoniką tik paėmiau“. Vedėjos – Rūta Vildžiūnienė ir Virgina Asnauskienė.
Pokalbis. Šiandien 16.30 val. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre (Danės g. 19) vyks pokalbis „Kas lemia savitą baroko muzikos skambesį?“. Dalyvaus operos muzikos vadovas ir dirigentas Rodrigo Calveyra, operos „Julijus Cezaris“ pagrindinio vaidmens atlikėjas Christopheris Lowrey, Sesto vaidmenį kurianti solistė Renata Dubinskaitė. Nors renginys nemokamas, reikalinga rezervacija internetu.
Tribūna. Spalio 5 d. 11 val. I. Simonaitytės bibliotekos (Herkaus Manto g. 25) Konferencijų salėje vyks Specialistų tribūna „Kultūra ir cenzūra“. Diskusijos dalyviai: režisierius prof. Valentinas Masalskis, vaikų literatūros ir skaitymo skatinimo specialistė Eglė Baliutavičiūtė, filosofas prof. Nerijus Milerius, sociologė dr. Ieva Dryžaitė. Moderatorė – žurnalistė Juta Kiudė. Tai – vienas pirmųjų I. Simonaitytės bibliotekos organizuojamo festivalio „Inkultūracija“ renginių.
Diskusija. Spalio 5 d. 17.30 val. I. Simonaitytės bibliotekos Konferencijų salėje vyks diskusija su žurnaliste iš Suomijos Jessikka Aro „Ar tiesa triukšmo amžiuje nepasimetė?“. Renginys vyks anglų ir lietuvių kalbomis su vertimu.
Naujagimiai. Vakar per statistinę parą Klaipėdoje pagimdė šešios moterys, joms gimė trys mergaitės ir trys berniukai.
Laidojimai. Šiandien Lėbartų kapinėse amžinojo poilsio atguls šeši mirusieji. Joniškės kapinėse bus laidojami du velioniai, vienas jų – Viktoras Milašius. Nuoširdžiai užjaučiame šio mirusiojo artimuosius. Rytoj Lėbartų kapinėse vyks ketverios laidotuvės. Kitų velionių pavardės neskelbiamos.
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