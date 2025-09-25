Antraštės klaidina

Manau, kad žiniasklaidoje per daug kalbama apie vieną politiką. Nėra nė vienų žinių be jo komentaro. Atrodo, kad žurnalistai specialiai jį kalbina, kad sulauktų daugiau peržiūrų, visuomenės reakcijų. Esu įsitikinusi, jog kam duos eterį, tas jį ir valdys, kreips kaip kam patinka. O jeigu visuomenei bus pateikiama intelektualių laidų, protingų veikėjų įžvalgų, tada ir žmonės žiūrės kitaip į pačius žurnalistus. Taip pat labai erzina dalis antraščių, kuriose tarsi pusiau pasakoma, pusiau nutylima tam tikra informacija. Tai atgraso mane kaip skaitytoją. Pavyzdžiui, parašo, kad mirė populiaraus filmo veikėjas, o paskui paaiškėja, kad jis – tik to filmo prodiuserio asistentas. Suprantu, kodėl tai daroma, bet esu įsitikinusi, kad to tikrai nereikia.
Kamilė
Mėtė tabletes šunims?
Kažkur skaičiau vieną viešą žinią, kurios turinys mane labai supykdė ir kartu nuliūdino. Vyriškis rašė, kad matė vieną moterį, mėtančią tabletes ant žemės. Jis nebūtų jų pastebėjęs, jei ne jo šuo, kuris tą tabletę ir įsikando. Gerai, kad nespėjo jos suėsti. Vyras matė, kad moteris tabletes mėtė tiesiog ant kelio, kas kelis metrus. Žmogus tą moterį sustabdė ir paklausė, ką ji čia daranti, o moteris, nors buvo aiškiai matyti, kad svaidė tabletes, atkirto, kad nieko blogo ji esą nepadarė. Manau, kad ji turėjo labai aiškių ketinimų. Noriu ir aš įspėti žmones, kad Bandužių g. gyvena neadekvačių žmonių, kurie nekenčia gyvūnų ir stengiasi, kad jų šiame pasaulyje būtų kuo mažiau.
Skaitytoja
Liubeko gatvėje – maišai šiukšlių
Noriu pasiskųsti dėl to, kad Liubeko gatvėje nuolatos pilna šiukšlių. Manau, kad jas iš ten reikėtų išvežti kur kas dažniau, negu tai yra daroma. Žmonės, kadangi negali šiukšlių mesti į jau pripildytus konteinerius, dešimtis maišų tiesiog palieka šalia jų. O tai, aišku, yra ne tik bjaurus vaizdas, pagalvokite ir apie smarvę, kuri nuo tų šiukšlių sklinda. Gerai, kad nekaršta, nes kitaip praeiti pro tą vietą būtų nebeįmanoma.
Kastytis
Naujausi komentarai