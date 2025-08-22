Dar kartą apie žolę

Gyvenu Žvejybos uosto rajone ir stebiu labai keistą reiškinį, susijusį su kiemų šienavimu. Prie Minijos gatvės 129 namo žolė nepjaunama. Tuo metu gretimuose prie Sulupės 11, 11A bei Minijos 131 namų gražiai šienaujama. Kaip tai suprasti? Ar gali būti, kad 129 namą administruoja kas nors kitas nei kitus greta esančius namus? O gal kažkas gauna pinigus, bet darbo neatlieka? Manau, tokie dalykai turėtų būti kontroliuojami.
Skaitytojas
Smarvė – misija neįveikiama?
Metų metus vasaros Laukininkų bei gretimų gatvių gyventojams yra kankinimų metas. Smarvė iš lauko skverbiasi į namus, nėra kuo kvėpuoti. Šį kartą tai buvo degėsių tvaikas. Netikiu, kad neįmanoma šios problemos išaiškinti ir suvaldyti. Ne tokias užduotis žmonės pasaulyje įveikia. Kodėl savo darbo neatlieka tarnybos, kurioms turi rūpėti miesto gyventojų sveikata? Kodėl meras turi tapti cerberiu, kad šie asmenys pradėtų normaliai dirbti ne tik nuo 8 iki 17 valandos? Aš taip manau, kad priversti dirbti galima tik materialiniu suinteresuotumu. Reikia pavesti išsiaiškinti smarvės priežastį per tam tikrą trumpą laiką. Jei užduotis neįvykdoma, alga mažinama perpus. Net neabejoju, kad labai greitai būtų sužinota, kas ir kuo mus nuodija.
Alma
Posūkių signalų nerodo ir nervina
Kuo ilgiau vairuoju, tuo labiau stebiuosi mūsų vairuotojų nekultūra. Pastebiu, kaip dažnai vairuojantieji nerodo posūkio signalo. Ir jauni, ir seni taip daro, ir važinėjantys brangiomis mašinomis, ir visai senomis. Labai dažnai norisi pasakyti tokiam vairuotojui, kad jo posūkio lemputės sugedo, gal susipras, kad blogai daro. Toks elgesys sukelia netikėtas, labai nervinančias situacijas. O kartais per tokius keistuolius ir avarijos įvyksta. Tada tik vaizdo registratorius gali išgelbėti įrodinėjant signalų nerodžiusiojo kaltę. Jei būtų daugiau kontrolės gatvėse, labai greitai tie mandruoliai prisimintų taisykles.
Vidas
