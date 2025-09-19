Koks Atgimimo aikštės likimas?

Norėčiau sužinoti, ar šiais metais dar kas nors vyks Atgimimo aikštėje? Taip pat pastebėjau, kad labai tylu dėl centrinio pašto likimo. Kodėl niekas vėl nevyksta? Atrodo, jog svarbios miesto erdvės tiesiog sustingsta laike – visi kažką kalba, kažko laukia, bet realių veiksmų nėra. Gaila.
Skirmantas
Egzistuoja ir kiti
Esu pensininkė, tad turiu gausybę laiko ne tik skaityti, bet ir žiūrėti televizorių. Norisi pagirti tuos, kurie sugalvojo dirbtiniu intelektu atkurti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio atvaizdą. Tikrai atrodo, kad reklamoje kalba gyvas menininkas. Be to, per žinių laidą rodė, kaip lietuvės piešė ant senų stalų, kėdžių jo kūrinius. Nors moterys nėra profesionalios dailininkės, darbus atliko įspūdingai. Man apskritai labai patinka M. K. Čiurlionis. Tik vienas pastebėjimas – manau, kad mes turime ir daugiau menininkų, vertų būti prisimintiems ir pagerbtiems.
Aldona
Klaipėdoje veiksmo netrūksta
Skaitau „Klaipėdą“ ir galvoju apie Mogiliovo rajoną. Žinote, ten nenuobodu gyventi, tai elnias gatvėmis bastosi, tai vaikai išdaigas krečia. Jūsų portale skaičiau, kad vienas vaikas per balkoną lipo. Dar teko skaityti apie moteriškę, kuri pro langą bulves mėto ir rėkia ant visų. Smagu toje mūsų Klaipėdoje. Ačiū, kad dalijatės ne tik blogomis, bet ir nuotaiką pataisančiomis naujienomis.
Skaitytoja
Kaip varna pelę gaudė
Trečiadienį apie 18–19 val. važiuodama autobusu pastebėjau labai neįprastą vaizdą, tarsi iš animacinio filmuko – pievoje, netoli Dubysos stotelės, varna gaudė pelę. Ta mažylė šokinėjo iš vienos vietos į kitą, o varna, priskridusi prie pat, bandė snapu ją pagauti. Esu skaičiusi apie panašų nutikimą Rumpiškės kvartale, bet savo kvartale to išvysti nesitikėjau. O tiems, kurie skundžiasi dėl kačių, noriu tik priminti, kad geriau jau jos tegul gyvena. Abejoju, ar bent vienas norėtų, kad jų namuose apsigyventų tokios mažylės.
Valerija
