Nustebino vyro elgesys

Vieną vakarą pamačiau, kaip teršiama mūsų aplinka, tik nesupratau, kodėl žmogus taip pasielgė. Buvo maždaug aštunta vakaro, kai Debreceno gatvėje prie vieno daugiabučio namo pamačiau vyrą, nešantį suvyniotą kilimą. Buvo akivaizdu, kad ne dulkinti jį nešė. Mat sunkų daiktą jis tiesiog įkišo į krūmus netoli savo namo. Supratau, kad jam tas kilimas buvo nebereikalingas. Tik tokio poelgio motyvo nesuprantu, kodėl nebuvo galima nunešti bent jau prie šiukšlių konteinerių, juk atstumas iki jų – gal net trumpesnis. Nenutylėjau, pasakiau, kad rado netinkamą būdą atsikratyti nebereikalingo daikto, bet jis nė galvos nepasuko į mano pusę.
Ieva
Ne visi vairuotojai – kvailiai
Esu pradedanti vairuotoja. Pamenu, instruktorius mane tikino, kad gatvėse pilna idiotų, kurie tyčia kenkia klevo lapu pažymėtų automobilių vairuotojams. Taip ir važinėju, bijodama kiekvieno greta važiuojančio ar lenkiančio automobilio. Ir kaip įdomu – kuo daugiau vairuoju, tuo labiau įsitikinu, kad ne visi vairuotojai idiotai ir net priešingai – didžioji dauguma mandagiai praleidžia naujokus ir mokomuosius automobilius. Ir šiaip, chuliganiškai vairuojančiųjų yra nemažai, bet tikrai ne dauguma. Matau, kaip autobusų vairuotojai aplenkia mokomuosius automobilius, panašiai elgiasi ir dauguma privačių mašinų vairuotojų.
Kristina
Negaliu suprasti pavardžių
Dar visai neseniai užsienietiškos pavardės būdavo rašomos taip, kaip mes, lietuviai, jas tariame. Tada buvo aišku, kas yra kas, tik nežinodavome, kaip tos pavardės rašomos originalo kalba. Kažkuriuo metu viskas apsivertė. Dabar užsieniečių pavardės rašomos originalo kalba, bet labai dažnai neįmanoma suprasti, apie kokį žmogų kalbama. Antai, kas gali suprasti, kas toks Charles Gounod, jei didžioji dauguma nemoka prancūzų kalbos. Ar kiekvienas žino, kad tai – Šarlis Guno? Mano giliu įsitikinimu, būtina skelbti ir originalią rašybą, ir kaip tariama.
Bronislovas
