Padėka autobuso vairuotojui

Noriu padėkoti vienam penkioliktojo maršruto autobuso vairuotojui. Buvo pilnas autobusas, visi skubėjo, o vairuotojas vis tiek ramiai palaukė manęs, kad aš suspėčiau įlipti, pamatęs, kad bėgu į autobusą. Dar ir pasisveikino su manimi bei nusišypsojo. Atrodo, toks mažas dalykas, bet nuo tokių smulkmenų ir pasidaro daug malonesnė diena. Didžiuojuosi tokiais darbuotojais ir tariu didelį ačiū.
Jolanta
Ne visi palaiko tvarką
Man patinka Klaipėda, tikrai gražus mūsų miestas, bet kai kur labai trūksta tvarkos. Ypač po savaitgalių, kai prie žmonių lankomų vietų lieka visokių buteliukų, popierių ir kitų šiukšlių. Matyt, kai kurie žmonės galvoja, jog kažkas kitas iš karto puls tvarkyti visą tą jų netvarką. Juk patys čia gyvename ir patys norime vaikščioti gražioje aplinkoje.
Skaitytojas
Prie jūros – visada smagu
Džiaugiuosi mūsų pajūriu – kad ir koks oras būtų, vis tiek smagu nueiti prie jūros, pasivaikščioti ir atsikvėpti nuo kasdienybės. Žmonės atvažiuoja ir iš kitų miestų, grožisi, fotografuojasi, o mes patys kartais pamirštame, kokį turtą turime. Prie jūros gyventi yra tikra prabanga. Aš gyvenu Klaipėdoje daug metų ir, aišku, matau visko – ir kas patinka, ir kas nepatinka, ir dėl ko kartais norisi paburbėti. Bet visgi, kai išvažiuoji kur nors ilgesniam laikui ir grįžti, pamatai jūrą, uostą, tas pažįstamas gatves, ir kažkaip pasidaro gera.
Simonas
Svarbiausia – bendrauti
Gyvenu daugiabutyje ir tikrai galiu pasakyti, kad man pasisekė su žmonėmis aplinkui. Jei prireikia pagalbos – kaimynai visada vienas kitam padeda. Pasisveikiname rytais, pasikalbame, būname geranoriški. Atsiranda ir naujų kaimynų, jaunų šeimų, tačiau visi tokie supratingi ir nuoširdūs. Pagalvojus, juk tikrai svarbu palaikyti gerą ryšį su aplinkiniais, nes ir gyventi taip daug maloniau.
Senjorė Jurgita
Apie skubėjimą kelyje
Kas rytą važiuoju per miestą į darbą ir vis stebiuosi, kaip žmonės skuba. Vos užsidega žalia šviesoforo šviesa, jau kažkas signalizuoja iš paskos, nors dar dėl kitų eismo dalyvių net nespėjai pajudėti. Suprantu, kad visi turime savo reikalų, visi skubame, bet kur mes taip lekiame? Juk nuo to, kad kažkam pralėksi prieš nosį, niekas nepasikeis. Būkime truputį kantresni vieni kitiems, ypač rytais.
Indrė
Norisi daugiau suoliukų
Man atrodo, kad mūsų miesto centras po truputį gražėja ir tikrai smagu ten pasivaikščioti. Atsiranda daugiau vietų prisėsti, kavinių, žmonių senamiestyje vakarais. Tik norėtųsi dar daugiau suoliukų, ypač vyresniems žmonėms. Ne visi gali ilgai vaikščioti, kartais norisi prisėsti, pailsėti ir tiesiog pasižiūrėti, kas vyksta aplinkui. Juk miestas turi būti patogus ne tik jaunimui.
Klaipėdietis
Muzika kelia susierzinimą
Turiu vieną prašymą tiems, kurie naktimis mėgsta garsiai klausytis muzikos automobiliuose. Gal žmonės nori pasilinksminti, ir nieko čia blogo, bet nereikia pamiršti, kad aplinkui gyvena ir kiti žmonės. Kam reikia sėdėti automobilyje daugiabučio kieme ir garsiausiai leisti muziką? Jums gal tuo metu smagu, o kažkas kitą rytą penktą valandą keliasi į darbą. Muzikos galima pasiklausyti ir šiek tiek tyliau. Truputis pagarbos niekam nepakenktų – kiemas neturi virsti nuolatine erdve diskotekoms.
Leonardas
Ne visi kalba angliškai
Pastebėjau, kad šiais laikais nuėjus į kino teatrą, pasirinkimas dažnai būna labai ribotas – daug seansų anglų kalba, o lietuviškai įgarsintų filmų yra gerokai mažiau. Tikrai anksčiau pasirinkimas būdavo daug didesnis. Tai vyresnio amžiaus žmonėms yra problema, nes tikrai ne visi senjorai moka anglų kalbą ir gali laisvai žiūrėti filmus originalo kalba su subtitrais. Sudėtinga stebėti filmą nesuprantama kalba ir bandyti suspėti apačioje perskaityti vertimą. Tikriausiai jaunuoliams tai nėra kliūtis – angliškai jie kalba laisvai. Bet norėtųsi, kad kino teatrai atsižvelgtų ir į senjorų auditoriją bei pasiūlytų daugiau pasirinkimo lietuvių kalba.
Janina
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