Puikus festivalis

Mėgstu lankytis miesto renginiuose, taip jaučiuosi esanti miesto dalimi. Dažnai lieku patenkinta, bet neretai pati turiu kokį kad ir menką priekaištėlį. Kai pernai buvo surengtas pirmasis tarptautinis pučiamųjų orkestrų festivalis, buvau euforijoje. Tada atsargiai pagalvojau, jei jau šiuo renginiu Klaipėda pabaigia vasaros linksmybių sezoną, ar kitais metais atsitiks taip, kad į dūdas lietus lis. Ir pagaliau sulaukiau. Buvo tiesiog tobula. Neturiu nė pusės žodžio kritikos šiam renginiui. Nuostabus sumanymas orkestrus rikiuoti prie upės ir surengti simbolines jų varžytuves. Žmonių buvo daug, organizatoriai pasistengė, kad nereikėtų stovėti. Nuotaika – nerealiai pakili. Orkestrų muzikantai pasipuošę, šokėjos – gražios. Man labai patiko klaipėdiečių nuotaika, visi žmonės atsipalaidavę, dvelkė poilsiu ir mėgavimusi. Labai ačiū už šį puikų sumanymą ir jo realizavimą.
Violeta
Nesuprantu keistuolio
Dažnai pro mano kiemą Švyturio gatvėje praeina arba pravažiuoja dviračiu baltais rūbais vilkintis jaunuolis. Man atrodo, kad jis turi kažkokių psichologinių problemų, nes apie jo pasirodymą galima sužinoti iš tolo. Jis nešiojasi garso kolonėlę, kuri per visą kvartalą plyšauja nemalonia muzika. Dėl skonio nesiginčijama, bet gal nebūtina savo mėgstamos muzikos piršti visiems aplinkui? Matau, kaip jis mėgaujasi, kai visi kieme esantys žmonės staiga atsisuka pažiūrėti, iš kur sklinda tas kurtinantis garsas. Tiesą sakant, vaikinas labai nedailus, gal tik tokį būdą ir teranda atkreipti į save dėmesį. Manau, psichologas jam patartų, kaip išsivaduoti iš kompleksų.
Irena
Turiu klausimą pareigūnams
Man būtų labai įdomu sužinoti, ar kelių policininkai kada nors rengia reidus gatvėse ir tikrina, ar vairuotojai rodo posūkio signalą? Aš kasdien susiduriu su tokiais. Niekaip nesuprantu jų logikos, bet pirma mane aplankanti mintis – jie neturi įgūdžio tai daryti. Būtų įdomu gauti policijos atstovų komentarą šiuo klausimu.
Virgis
