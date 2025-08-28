Pyktį liejo smūgiais

Gyvenu Baltijos prospekte, dažnai išeinu pasivaikščioti su šunimi. Pasivaikščiodama prisižiūriu įvairiausių vaizdelių. Keli jų paliko itin nemalonų įspūdį. Gaila, nė vieno nespėjau užfiksuoti telefonu. Pirma, kai vedžiojau savo šunį, prieš mane ėjo vyras, kuris taip pat vedėsi šunį, tačiau be pavadėlio. Staiga jo šuo puolė maniškį. Šeimininkas savąjį sudrausmino, bet tokiu žiauru būdu, kad nežinojau, kaip tinkamai sureaguoti – jis savo šuniui trenkė lazda. Kitas vaizdas šokiravo ne ką mažiau. Prie Šilutės pl. 36 namo balkono vienas vyriškis pagaliu trankė savo balkoną, kad nubaidytų balandžius. Jam pavyko, tačiau vieną paukštelį jis smarkiai sužeidė, kadangi smogė jam per galvą ir sparną. Nesu tikra, kiek ilgai paukštis išgyveno, bet vaizdas, kaip leisgyvis sparnuotis bandė sprukti nuo dar vieno smūgio, buvo labai sukrečiantis. Nesuprantu, iš kur žmonės turi tiek pykčio ir kodėl jį nukreipia į nekaltus gyvūnus.
Vaiva
Norėtume matyti dažniau
Gyvenu Rumpiškės gatvės kvartale, Ąžuolyno parkas yra artimiausia mums vieta, kur galima pabūti gamtoje. Pati dažnai su mažyliu vaikštinėju šioje vietoje ir labai džiaugiuosi puikiai sutvarkyta aplinka. Praėjusią savaitę mačiau dvi pareigūnes, važinėjančias po parką dviračiais. Supratau, kad jos žiūrėjo, ar dviračiais ir paspirtukais važinėjantys vaikai mūvi šalmus. Labai gerai, kad jos pasirodė šioje vietoje. Vaikams tai buvo gera pamoka, vienus pabarė, kalbino ir tėvus, ragino nepamiršti šalmų. Kitus pagyrė. Bet aš norėčiau, kad šiame parke policininkai pasirodytų dažniau, nes puikioje vietoje, kur įrengtos vietos vaikams žaisti ir žmonėms pailsėti, kasdien suolus okupuoja girtuokliai. Pati mačiau, kai du tokie apduję vyrai sumušė vyresnį niekuo dėtą vyriškį vien už tai, kad nepatiko, kaip jis į tuodu girtuoklius pažiūrėjo. Policijos komisariatas – netoli, o pareigūnai pasirodo šioje vietoje tik tada, kai reikia užsidėti varnelę ataskaitose ar kai būna iškviečiami.
Joana
