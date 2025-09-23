Renginiai paliko įspūdį

Man labai patiko Klaipėdos etnokultūros centro organizuota šventė „Etnodienos“. Tai kažkas nuostabaus, nepakartojamo. Apskritai viskas, ką organizuoja šis centras, man labai įdomu ir patinka. Nežinau, iš kur jo darbuotojai semiasi idėjų, bet tai tiesiog nuostabu. Mano anūkė dalyvavo šiaudų pynimo edukacijoje, sakė, kad norėtų lankyti tokių dirbinių būrelį. Pagalvokite, kokią gražią įtaką jaunam žmogui padarė toks paprastas renginys. Tai nuostabu. Esu labai laiminga.
Galina
Kameros – dėl grožio?
Mane stebina žmonių neišprusimas ir kvailumas. Vėl tempiami drabužiai, baldai ir kitokie rakandai prie konteinerių Debreceno gatvėje. Kad ir kiek įspėjimų bebūtų, niekas kol kas nesikeičia. Nesuprantu, kokie žmonės tuose daugiabučiuose gyvena? Visur yra taisyklės, visi žino, kas gresia už tai, kad paliks ten savo šiukšles, ir vis tiek palieka. Nebijo baudų, kurios siekia net 600 eurų? O kitas klausimas, man labai įdomu, kur žiūri už šiukšlių išvežimo stebėjimą atsakingi darbuotojai? Juk daug kur yra vaizdo stebėjimo kameros, nejaugi jų niekas netikrina?
Stasė
Ką daryti pensininkams?
Sekmadienio vakarą Sausio 15-osios stotelėje, laukdama autobuso, pasijutau labai nesaugiai. Du vaikinai elgėsi neadekvačiai. Išsitraukė iš šiukšlinės sulčių pakelį, atsigėrė, po to metė ant žemės ir prispyrė koja, kad pasigirstų stiprus, tarsi sprogimo, garsas. Po to kitas susirado dar vieną sulčių pakelį, iš tos pačios šiukšlinės ir padarė tą patį. Visa tai darydami garsiai juokėsi. Stovėjau kartu su kitais žmonėmis ir svajojau, kad greičiau atvažiuotų mano autobusas ir galėčiau išvykti namo. Beje, abu vaikinai iš veidų atrodė tarsi turintys tam tikrą sutrikimą. Baisu, nes tokie jaunuoliai visiškai neprognozuojami. Vieną akimirką nukentės sulčių pakelis, o kitą gali ir žmogus. O ką mums, pensininkams, tokioje situacijoje daryti?
Skaitytoja
Naujausi komentarai