Noriu pasidžiaugti, kad Skulptūrų parkas atgijo. Čia ne tik gražiai sutvarkyta aplinka, tvyro ramybė, bet ir vyksta gražūs renginiai. Dalyvavau ne viename ir tikrai likau sužavėta. Smagu, kad išnaudojamos tokios, kaip ši, erdvės. Tikiuosi, kad ir rudenį netrūks veiklų. Mielai su drauge ateitume pasižiūrėti kokio nors įdomaus koncerto būtent į Skulptūrų parką.
Evelina
Istorija tiesiog šokiravo
Neseniai internete klausiausi vienos šeimos istorijos apie neadekvačią kaimynę, kuri šeimai pareigūnus kvietė jau 115 kartų. Čia tikras skaičius, o pats veiksmas ir šiandien tebevyksta Šiauliuose. Vaizdo įraše rodoma, kad pareigūnai, atvykę į šeimos kiemą, prašo pritildyti muziką, nors ji ir taip tyliai groja. Vyras su žmona bijo ne tik kalbėtis nuosavame kieme, jie bijo bet ką daryti, nes dėl bet kokio garso kviečiama policija, greitoji, net ugniagesiai. Istorija ilga, skausminga, pareigūnai mintinai žino šios šeimos adresą. Vyras su žmona prašo pareigūnų pagalbos, nes kenčia ne tik jie, bet ir jų vaikai. Bet, žinote, mane šokiravo tai, kad pareigūnai – tarsi bejėgiai. Tiek vaizdo įraše, tiek man pačiai kilo klausimas – o kodėl toji moteris nebaudžiama už melagingus iškvietimus? Visokie kelių ereliai, „žolės“ pirkėjai ir pardavėjai sučiumpami ir taip tarsi demonstruojama pareigūnų galia, o tokiais atvejais, kai asmuo galbūt yra ligonis, nieko padaryti negalima?
Julija
Tokia jau ta gamta
Pastebėjau, kad žmonės labai skundžiasi dėl kirų, kurie dergia ant namų stogų, langų, balkonų ir panašiai. Man labai keista, kad jie atsibudo būtent dabar, o dar keisčiau, kad apskritai apie tai kalbama. Nieko nepadarysi, tokia gamta. Jeigu nenorėjo ten lizdų, apie tai reikėjo galvoti ankstyvą pavasarį, o dabar šalinti lizdus būtų beprasmiška ir netgi žalinga paukščiams. Kirai – natūrali gamtos dalis, o jų buvimas rodo sveiką ekosistemą. Geriausia būtų priimti juos kaip šiek tiek triukšmingus, bet naudingus kaimynus.
Paulina
Naujausi komentarai