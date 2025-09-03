Supermamytės stebina

Vasarą savo kieme ir viešose vietose nesutikdavau supermamyčių – jaunų mamų, kurios labai keistai augina ir auklėja savo vaikus. Prasidėjo mokslo metai ir jos išryškėjo mano aplinkoje. Antradienį ryte išėjusi iš laiptinės išgirdau jaunos moters riksmą. Ji kažką piktai ragino paskubėti. Bet taip šiurkščiai. Netrukus supratau, kad jos mažas vaikas, tikrai pradinukas, nešė į konteinerį maišą šiukšlių. O mamytė šaukė ant jo, kad judintųsi greičiau, nes pavėluos. Stebėjau šią situaciją ir galvojau, su kokia nuotaika tas mažas žmogutis nueis į mokyklą. Ar taip ujamas iš pat ryto jis bus draugiškas savo bendramoksliams, ar galės susikaupti, ar neišlies blogų emocijų pamokos metu. O mamytė nė nepajuto, kad netikusiai elgiasi su savo vaiku.
Elena
Sugadina nuotaiką
Nežinau, kas ir kodėl suprojektavo požeminius šiukšlių konteinerius taip, kad jie atsidūrė Bandužių gatvėje prie pat daugiabučio namo, tiesiog po langais. Baisiausia būna šeštadienį, kai norisi pamiegoti, kai vaikai atveda visam savaitgaliui anūkus. Ir kiekvieną kartą pusę septintos esame pabudinami baisaus garso, nes šiukšliavežiai iškrato stiklo konteinerius. Man nuo tokio garso visada pašoka kraujospūdis, vaikai pabunda išsigandę. Aš užmigti jau nebegaliu, savaitgalio nuotaika būna sugadinta. Paskutiniais žodžiais mintyse keikiu tuos, kas nusprendė taip kankinti mus, klaipėdiečius, kurie mokame nemenką mokestį už atliekų išvežimą.
Lina
Vaikai kiemuose – iki sutemų
Dienos vis trumpyn, o dar ir mokslo metai prasidėjo, bet kiemuose maži vaikai šūkauja ir sutemus. Pirmadienio vakarą savo kieme negalėjau atsistebėti matydama būrelį mažų vaikų, gal šešerių ar aštuonerių metų, kieme lakstančių gerokai po 21 valandos. Sutinku, lauke dar buvo šilta, bet jau temo. Kur šių neklaužadų tėvai? Kelintą jie ketino nuprausti, pamaitinti ir paguldyti miegoti savo mažuosius mokinukus? Ar ne todėl mokinukai taip sunkiai keliasi ir nenoromis eina į mokyklą, kad tėvai jais nepasirūpina vakare? Galvoju, žmonės tiesiog nemoka auginti vaikų.
Vanda
